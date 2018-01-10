إديتا بيرلا تعيد هيكلة مساهمتها فى الإسكندرية للكربون

شريف عمر علمت "المال" أن عملية إعادة هيكلة استثمارات شركة إديتا بيرلا كربون الهندية، المساهم الرئيسى بشركة الإسكندرية لأسود الكربون، وراء تنفيذ صفقة بقيمة 61.8 مليون دولار على أسهم الإسكندرية للكربون. وكانت إدارة البورصة قد أعلنت اليوم تنفيذ صفقة بقيمة 61.875 مليون دولار على 445.690 ألف سهم من شرك

شريف عمر



علمت “المال” أن عملية إعادة هيكلة استثمارات شركة إديتا بيرلا كربون الهندية، المساهم الرئيسى بشركة الإسكندرية لأسود الكربون، وراء تنفيذ صفقة بقيمة 61.8 مليون دولار على أسهم الإسكندرية للكربون.

وكانت إدارة البورصة قد أعلنت اليوم تنفيذ صفقة بقيمة 61.875 مليون دولار على 445.690 ألف سهم من شركة الإسكندرية لأسود الكربون، بقيمة 137.6 دولار للسهم الواحد، وتبلغ قيمة الصفقة 1.1 مليار جنيه بسعر صرف للدولار 17.79 جنيه.

وقالت مصادر مقربة من الصفقة فى تصريحات لـ”المال” إن التنفيذات مرتبطة بنقل أجزاء من مساهمات إديتا بيرلا، والتى تستحوذ بشكل مباشر وغير مباشر على 96% من رأسمال الإسكندرية لأسود الكربون، فيما تسيطر شركة الكوك المصرية على 4% من الأسهم.

يشار الى أن “المال” نشرت مؤخراً تخارج شركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية، من حصتها البالغة 8 % بشركة الإسكندرية لأسود الكربون، فى صفقة قاربت 320 مليون جنيه تعادل 17.912 مليون دولار، لصالح شركة إديتا بيرلا كربون، الهندية، فى إطار رغبة الشركة السعودية فى التخارج بعد انتهاء مدة الاستثمار، كما تولت شركة باردايم للاستشارات المالية، مهام المستشار المالى، ومكتب الإبراشى للاستشارات القانونية، مهام المستشار القانونى للبائع.

ووفقًا للموقع الإلكترونى للإسكندرية لأسود الكربون، فإن الشركة تنتج المادة الخام المستخدمة فى صناعة إطارات السيارات، والمنسوجات، والأحبار، والراتنجات المستخدمة فى الطلاء، عبر 5 خطوط بمنطقة العامرية، بطاقة 285 ألف طن سنوياً، ويبلغ رأسمالها 100 مليون دولار، وتعمل بنظام المناطق الحرة، وبلغ آخر تقييم لاستثماراتها فى 2015، 317 مليون دولار.

يذكر أن شركة إيديتا بيريلا، يبلغ رأسمالها 41 مليار دولار، وتعمل فى مجال صناعة المعادن ودلفنة الألومنيوم، وتنتج العوازل الكهربائية، والأسمنت، والسماد الموفر للطاقة، ولديها مصانع فى أكثر من 15 دولة بأمريكا، وأوروبا، والشرق الأوسط، وأسيا والهند.