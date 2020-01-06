«إدوارد» ينضم لأبطال مسلسل «فرصة تانية»

جاء ترشيح مخرج المسلسل لإدوارد بعد تحقيقه نجاحات جيدة مؤخرًا في أدوار عديدة في الدراما التليفزيونية في مسلسل "حواديت الشانزلزيه".

وقع الفنان إدوارد عقد انضمامه لفريق عمل مسلسل “فرصة تانية”، مع الفنانة ياسمين صبري بطلة العمل، الذي سيعرض خلال شهر رمضان القادم لعام 2020.

جاء ترشيح مخرج المسلسل لإدوارد بعد تحقيقه نجاحات جيدة مؤخرًا في أدوار عديدة في الدراما التليفزيونية في مسلسل “حواديت الشانزلزيه”، الذي عرض على شاشة أون، وشارك في بطولته مع الفنان إياد نصار.

سيبدأ إدوارد تصوير مشاهده الأولى في مسلسل فرصة تانية خلال الأيام القادمة، لكونه مشغول بتصوير مسلسل الفتوة الذي يشارك في بطولته في شهر رمضان مع الفنان ياسر جلال، ويعتبر أول تعاون فني يجمع بينهما.

مسلسل “فرصة تانية” تأليف محمد سيد بشير وإخراج مرقس عادل وإنتاج سنيرجي.