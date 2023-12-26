«إدفنتشرز» تخطط للاستثمار في 12 إلى 20 كيانا ناشئًا خلال 2024

تخطط شركة «إدفنتشرز Ed Ventures» العاملة بمجال حلول التعليم، للاستثمار فى 12 إلى 20 كيانا ناشئا خلال العام المقبل.

قال ماجد حربي، مدير عام الشركة، إن قيمة الجولة التمويلية لكل كيان قد تصل إلى 500 ألف دولار، منوها بأن «إدفنتشرز» بصدد توقيع اتفاقات نهائية مع مؤسسات دولية تعمل فى قطاع التعليم، لتنفيذ جولات تثقيفية فى محافظات مصر للتعريف بريادة الأعمال ومفهوم الشركات الناشئة ومساعدة الشباب المبتكر فى القطاع.

وأضاف حربي، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن «إدفنتشرز» تستثمر فى 14 كيانا، أبرزها «iSchool» و«sprint» و«eYouth» و«OBM»، وكلها من الشركات الناجحة التى تمكنت من الحصول على جولات تمويلية – على حد تعبيره.

ولفت إلى أنه من المتوقع الكشف رسميا عن الشراكات الدولية الجديدة خلال الربع الأول من 2024.

وألمح إلى أن “إدفنتشرز” تستهدف التركيز على محافظات أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا ومدن الدلتا لتعريف الشباب بمفهوم ريادة الأعمال والشركات الناشئة مع مساعدة أولئك الذين لديهم نماذج أولية خاصة بالتعليم.

وتابع أن شركته مستمرة فى تنفيذ إستراتيجياتها القائمة على مساعدة الكيانات الناشئة فى قطاع التعليم بدعم من تبعيتها للمجموعة الأم «نهضة مصر للنشر»، واستكمال مراحل النمو وزيادة حجم أعمالها من خلال تقديم استشارات بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى كشريك أساسى وذراع تمويلية واستثمارية.

وتوقع أن يشهد العام المقبل عددا من الشراكات الدولية التى ستفتح آفاقا جديدة لـ«إدفنتشرز» سواء داخل أو خارج مصر، بالتعاون مع جهات حكومية أو شركات أو مؤسسات.

يشار إلى أن «إدفنتشرز» دعمت منذ تأسيسها فى عام 2017 نحو 66 شركة ناشئة وقامت بالاستثمار فى 14 أخرى جديدة، بواقع 13 مصرية وواحدة سعودية .