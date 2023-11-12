«توريك للتطوير العقاري»: وجود شركات أجنبية في السوق المحلية أدى إلى تحسين منتج الشركات المصرية للعملاء

قال محمد أنور رئيس مجلس إدارة شركة توريك للتطوير العقاري إن وجود الشركات الأجنبية العاملة في القطاع العقاري بمصر أدى إلى تحسين المنتج المقدم من الشركات المصرية في السوق المحلية.

وأضاف أنور أن العميل يقارن المنتج المصري والأجنبي، وهذا إيجابي 100%، لأنه يعمل على تحسين منتج الشركات المصرية العاملة في العقارات.

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة توريك للتطوير العقاري أن نجاح أي مشروع يحتاج دراسة أولية سليمة تشمل دراسة مالية وأخرى هندسية.

جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة بعنوان “جاذبية السوق المصرية للشركات العربية والأجنبية” من مؤتمر المال للتطوير العقاري السابع.

ويتضمن المؤتمر عدد من المحاور منها كيف ساهمت الدراسات البحثية العالمية في قرار الشركات باختراق السوق المصرية، وكيف تري المؤسسات الدولية مستقبل القطاع العقاري في مصر.

وأبرز التحديات التي واجهها المطورون الاجانب عند بدء عملهم في السوق المحلية، وإلي مدي استفادت السوق المحلية من وجود شركات اجنبية.