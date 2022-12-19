إدراج 52 مشروعًا جديدًا فى قطاع الكهرباء بمراكز محافظة مطروح

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، حرص المحافظة على توفير مزيد من الخدمات والبنية التحتية للتيسير على للمواطنين بجميع المناطق ، وذلك وفق الامكانيات والموارد المتاحة بالخطة الاستثمارية للمحافظة، لافتاً إلى أنه فيما يخص مشروعات قطاع الكهرباء بالخطة الاستثمارية الجديدة2022/2023 تم إدراج 52 مشروعا جديدا لمد وتدعيم شبكات كهرباء منها إحلال وتجديد شبكات الكهرباء وتحويلها من هوائي إلى أرضى وشراء مهمات إنارة بمراكز مدن المحافظة بتكلفة بلغت 177.566 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات في قطاع الكهرباء خلال عامين بالخطة الاستثمارية 2020-2021 / 2021-2022 للتيسير على المواطنين بمدن ومراكز المحافظة .

وضمت المشروعات في مدينة مطروح التحويل من الشبكات الهوائية للأرضية بمنطقة محدود الدخل وشارع رحيم وشارع سور النجدة و مساكن ك7 و عزبة الشيخ عطيوة و ك2 بمناطق شارع فرن محمد حلمى و ش محمد صبري و مهمات انارة و تحويل من هوائي لأرضى بعزبة السادات مرحلة ثانية وشارع 15 وشارع الاذاعة ك4 ومدخل ك7 وعزبة العسكر واحلال من هوائي لأرضى سواني زهويق بعلم الروم واحلال من هوائي لأرضى بمنطقة عثمان ك1 و كاميرات الرصد المرئي و استكمال احلال من هوائي الى ارضى عزبة العراوة و شارع التوحيد –علم الروم واستكمال منطقة السواني القبلية وشارع عمر دارة وارضى عزبة السادات – ش الريفية الغراب وانارة منطقة شارع طلعت ك 4 واحلال من هوائي الى ارضى بمنطقة الحاج على وش المعهد الازهر وقيمة وفورات مشروعات مفتوحة الكهرباء مركز مطروح مد وتدعيم شبكات تحويل هوائي لأرضى ك3 +علم الروم الشعشاعي +كشك السواني + محول الديوان .

وشملت المشروعات تحويل من هوائي لأرضى بعزبة اولاد هيبة بقرية القصر بمطروح وكهرباء خاصة بالمرحلة الثانية لمنظومة المراقبة بالمدينة وانارة منطقة المطاريح 2 (اولاد مسعود) وتدعيم انارة تجمعات بالقرية(محمد عبد المقصود + زروقة) وتوريد وتركيب اعمدة جهد منخفض بالمشتملات في حدود الاعتماد وتوريد وتركيب اعمدة جهد منخفض بالمشتملات في حدود الاعتماد .

أما فى مركز الحمام تم تطوير ورفع كفاءة المدخل الرئيسي وانارة الكوبرى الشرقي و انارة منطقة المحجر الغربى ومهمات انارة وتركيب اعمدة بتوابع المدينة وتعويض المزارعين ابراج قاعدة محمد نجيب وانارة شارع حمودة الزواوى بجوار المقابر بعدد 74 عامود بالمشتملات وانارة شارع افندينا وتفرعاته بالكوبرى الشرقى بعدد 10 شوارع بعدد 100 عامود ومهمات انارة للمركز وتركيب محول 100 كيلو وات و 50 عامود بالعزبة الشرقية وتركيب 190 عامود شبكة بمشتملاتها بالمدينة وتوابعها وتركيب عدد 385 عامود كهرباء بالمشتملات بالقري والنجوع والتوابع .

وفي مركز العلمين شملت مشروعات قطاع الكهرباء تحويل من هوائي لأرضى منطقة مزاد ( 1) ومزاد ( 2 ) ومهمات انارة وتحويل الخطوط الهوائية الى كابلات ارضية بشارع على بن ابى طالب وتحويل الخطوط الهوائية الى كابلات ارضية شارع صالح مشرف بطول 3كم و شراء مهمات انارة للمركز وانارة شارع الضغط العالي بطول اكم و شارع مصطفى مشرفه بطول 1كم و شارع السلخانه بطول 500م و شارع البترول بطول 1كم و شارع شرق الكومنولث ووسط المدينة وتدعيم المدينة بعدد 75 عامود اناره عامه واستكمال انارة شارع الفرن وشارع معاذ بن جبل وشارع مزاد واحد ومزاد اثنين وانارة شارع العمارات الجديدة وشارع ابو الصول وشارع مركز الشباب .

وفى مركز الضبعة تضمنت مشروعات قطاع الكهرباء تم استكمال انارة وتركيب ولاعات وتحويل من هوائى لأرضى لبعض الشوارع ومهمات انارة وتدعيم شبكة المدينة والقرى بأعمدة أنارة منخفضة الجهد بعدد ( 250 )عمود بالمشتملات والتركيب وتصديق استكمال انارة ولاعات بالضبعة

وشملت المشروعات تدعيم كل من عزبة المزين وعزبة أبوريزة وتجمع الحرفة قبلى بمحول أضافى و تجمع الحريقة 1 وتجمع اولاد بصيلية بمحول أضافى منخفض بالمشتملات وتحويل الشبكة الهوائية بكابلات أرضية بشارع الاسكان الوظيفى والمدرسة الاعدادية بنين حتى مسجد عثمان بن عفانوتدعيم وتدعيم “منازل ادريس حميدة ” بمحول أضافى و استبدال محول تجمع ابوشنة وأبوشرارة والطريق الدولى بمحول ذو قدرة أعلى وبناء عدد 12 غرفه وبئر أرضى للمحولات المعلقة بالقرى والتجمعات التابعة للمركز وتدعيم القري بعدد 700 عمود منخفض بالمشتملات .

وفى مركز النجيلة تم شراء مهمات انارة لتجمع دوار السبع والشورى وترحى والحاجة وتدعيم المركز باعمدة انارة وانارة تجمع الحرش واولاد سالم وتجمع ناجى يحى وشارع اولاد جمعة شفيع (خطة إضافية) و شارع زعاق وتفرعاته بعدد 5 شوارع ب50 عامود وتحويل الخطوط الهوائية الى كابلات ارضية بشارع عبد السلام فرج بطول 1250م ومهمات انارة للمركز و تصديق كابل الميدان وتدعيم شبكة المدينة بأعمدة منخفضة (فى حدود الاعتماد) وانارة تجمع العمده الحفيان وتجمع أولاد حسين الحفيان و كبلات ارضية تجمع اولاد بدر الموامنه وتجمع اولاد مسعود وانارة تجمع نصر الله وتجمع الذكرى واستكمال الكابل الأرضي لتجمع عبيد وتجمع هديوه وتجمع اولاد عيسى وتجمع ابو زيد والمختلط وجنه 3 .

في مركز براني تم شراء مهمات انارة وتحويل 2كم من هوائى لارضى و شراء 415 عامود وانارة الطريق الدولى وتفرعاته لعدد 20 شارع بعدد 241 عامود وتحويل الخطوط الهوائية الى كابلات ارضية بشارع الوصارية بطول 3200م تحويل الخطوط الهوائية الى كابلات ارضية بشارع ابو ميلاد بطول 30ك وتحويل الخطوط الهوائية الى كابلات ارضية بشارع كفر الغريانى بطول 3200م

و شملت المشروعات كذلك شراء مهمات أنارة لتجمع العقار جنوب برانى وتركيب عدد 50 عامود ببراني و تجمع العزيزيه وتصديقات طاقه شمسيه وتدعيم المدينه وتوابعها بعدد 700عامود كهرباء جهد منخفض وتدعيم المركز التكنولوجى بمحول كهرباء وربط خط الوصاريه بكابل أرضي بدلا من هوائي تدعيم قرية أبوسطيل بعدد 150 عامود .

في مركز السلوم دعم اعمدة انارة وــانارة شارع المعابدة بعدد 100 عامود بالمشتملات وشراء مهمات انارة للمركز مهمات انارة وتصديقات طاقه شمسيه وانارة مدخل المدينة الشرقى باعمدة طاقة شمسية بطول 2كم فى حدود الاعتماد وانارة مدخل المدينة الغربي أعلى الهضبه باعمدة طاقة شمسية بطول 1.5كم فى حدود الاعتماد وأناره تجمع حبون أولاد محمود تدعيمه بعدد 300 عامود بالمشتملات وانارة تجمع أبو عريش والمشروعات تتم بالاولويه في حدود الاعتمادات المدرجه

وفي مدينة سيوة: تم الدعم بشراء مهمات أنارة للمركز وتجمع حى الزهور قبلى مزرعة البحوث بقرية المراقى بسيوة وأعمدة إنارة هوائية بمشتملاتها وإحلال الكابلات الهوائية بكابلات أرضية وأعمدة أنكوستيل وكوفريهات لبعض الشوارع بالمدينة وتدعيم تجمع أم الصير وأعمدة إنارة هوائية بمشتملاتها بقرية بهى الدين وقرية المراقى وقرية أم الصغير وقرية أبوشروف وقرية أغو رمى إنارة تجمع بردون .