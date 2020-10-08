إدراج 4 مدن ضمن «الأشد خطورة».. وزير الصحة الفرنسي يؤكد تدهور الأوضاع بسبب «كورونا»

بعد أن سجلت فرنسا أمس رقما قياسيا بلغ 18746 حالة جديدة

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران عن تدهور الوضع الصحي في البلاد، مشيرا إلى إدراج 4 مدن ضمن المناطق “الأشد خطورة” بسبب انتشار فيروس كورونا .

وقالت وكالة “سبوتنيك” إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يستبعد اللجوء إلى فرض قيود جديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا .

جاء ذلك بعد أن سجلت فرنسا أمس رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات اليومية بالوباء، بلغ 18746 حالة.

وقال ماكرون في مقابلة أذاعتها قنوات التلفزيون الرئيسية في فرنسا أمس الأربعاء: “في الأماكن التي ينتشر فيها المرض بسرعة شديدة.. ستكون هناك قيود جديدة”.

ولوح ماكرون بفرض قيود جديدة لاحتواء الجائحة تضاف إلى إجراءات تطبقها الحكومة، بالفعل مثل إجبار الحانات على الإغلاق في العاشرة مساء بالمدن الكبرى بما في ذلك العاصمة باريس.