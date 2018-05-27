إدراج 241 متهما في ولاية سيناء على قوائم الإرهاب

نجوى عبد العزيز: قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، بإدراج 241 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بولاية سيناء، على قوائم الكيانات الإرهابية. كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين توزعت أدوارهم لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية بين مجموعات وهي التواصل مع الجهات الخارجية وا

نجوى عبد العزيز:



قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، بإدراج 241 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بولاية سيناء، على قوائم الكيانات الإرهابية.

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين توزعت أدوارهم لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية بين مجموعات وهي التواصل مع الجهات الخارجية والتنظيمات خارج مصر، والتواصل مع عناصر تابعة لتنظيم “داعش الإرهابي” عبر شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” وتطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة، للتنسيق فيما بينهم حول تيسير إجراءات سفر العناصر الإرهابية، وتيسير عملية التنقل في الأماكن الأكثر خطورة.

ووجهت النيابة إلى المتهمين عدة اتهامات منها اعتناق أفكار تكفر الحاكم ومجلس النواب وتوجب محاربته، والتواصل مع محمد موسى محيسن قائد تنظيم أنصار بيت المقدس في وسط سيناء، الذي أمرهم بتنفيذ عمليات تستهدف قوات الجيش والشرطة.