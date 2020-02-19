إدراج 20 جامعة مصرية ضمن تصنيف التايمز العالمي للدول ذات الاقتصاديات الناشئة

استعرض د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريراً حول إدراج 20 جامعة مصرية ضمن تصنيف التايمز العالمي لجامعات الدول ذات الاقتصاديات الناشئة لعام 2020 بزيادة جامعة جديدة وهى جامعة أسوان التى جاءت فى المركز (104)، وفق بيان لمجلس الوزراء.

وأظهر التقرير تقدم مراكز 4 جامعات مصرية مقارنة بنفس التقرير للعام الماضى 2019 وهى جامعة المنصورة التى تقدمت للمركز (102) مقارنة بالمركز (137) فى العام الماضى.

وجاءت جامعة قناة السويس فى المركز (109) مقارنة بالمركز (114) ، وجامعة القاهرة فى المركز (178) مقارنة بالمركز (201- 250)، وجامعة عين شمس فى المركز (251- 300) مقارنة بالمركز (301 – 350).

وأضاف التقرير أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة جاءت فى المركز (155) وجامعة كفر الشيخ فى المركز (175).

وجاءت جامعتا بنها وبنى سويف فى المركز (201 – 250)، وجامعتا الإسكندرية وطنطا فى المركز (251 – 300)، وجامعات الفيوم وسوهاج وجنوب الوادى فى المركز (301 – 350).

وجاءت جامعات أسيوط والمنوفية والمنيا والزقازيق فى المركز (351 – 400)، وجامعتا الأزهر وحلوان فى المركز (401 – 500).