إدراج 19 جامعة مصرية ضمن الأفضل عالميا فى تصنيف «US NEWS» لعام 2022-2023

أعلن د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي عن إدراج 19 جامعة مصرية ضمن تصنيف “US NEWS” لعام 2022-2023، لأفضل 2000 جامعة عالمية.

واقتنصت جامعة القاهرة المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية فى المرتبة 363 عالميا ، تلتعا جامعة المنصورة فى المركز 447.

وحصلت جامعة عين شمس على المركز 540، ثم جامعة الإسكندرية في الترتيب 611.

وحلت جامعة كفر الشيخ في الترتيب 639، تلتها جامعة الزقازيق في المركز 661، ثم جامعة أسيوط بالمركز 710.

وحصلت جامعة الأزهر على المركز 739، يليها جامعة قناة السويس بالمركز 807، ثم جامعة طنطا بالمركز 835.

وحلت جامعة المنوفية بالمركز 928 ، وجامعة بنها بالمركز 943، يليها جامعة المنيا بالمركز 948.

وجاء ترتيب جامعة بنى سويف 959، يليها جامعة الفيوم 977، وجامعة حلوان 1085، ثم جامعة سوهاج 1095، وجامعة جنوب الوادي 1243، وأخيرا جامعة أسوان بالمركز 1317.

وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمي للوزارة بأن تصنيف “US NEWS” العالمي يعتبر واحدا من التصنيفات العالمية المهمة للجامعات.

واستكمل عبد الغفار أن تصنيف “US NEWS” يستخدم 13 مؤشرًا لقياس أداء الجامعات، وتشمل الآتي :