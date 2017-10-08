إدراج شهادت الإيداع الدولية لعامر جروب فى بورصة لندن

رجب عزالدين أعلنت مجموعة عامر جروب عن إدارح شهادات الإيداع الدولية ضمن قاعدة بيانات بورصة لندن، اعتبارا من الخميس الماضى الموافق 5 أكتوبر. وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: "إن الإدراج تم عن طريق المجموعة المالية هيرميس التى تتولى مدير…



رجب عزالدين

أعلنت مجموعة عامر جروب عن إدارح شهادات الإيداع الدولية ضمن قاعدة بيانات بورصة لندن، اعتبارا من الخميس الماضى الموافق 5 أكتوبر.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: “إن الإدراج تم عن طريق المجموعة المالية هيرميس التى تتولى مدير الطرح بعد مخاطبات مع بورصة لندن وسيتم الافصاح عن بدء التداول فى حينه”.

ووافقت لجنة شهادات الإيداع بالبورصةالخميس قبل الماضى على إدراج مجموعتى عامر القابضة وبورتو جروب ضمن قائمة الشركات المسموح لها بتحويل (لإصدار- لإلغاء) شهادات إيداع أجنبية مقابل الأسهم المحلية.

وقررت اللجنة نسبة التحويل ب200 سهم محلى لكل شهادة ايداع أجنبية .كما وافقت اللجنة على طريقة الإصدار المبدئي بقيام بعض المساهمين بتحويل جزء من حصتهم المملوكة لهم إلي شهادات إيداع أجنبية.

وسيتمثل هذا الاصدار المبدئى بالنسبة لعامر جروب فى كمية (165511400) سهم من أسهم الشركة (فقط مائة خمسة وستون مليون، تمثل نسبة خمسمائة وأحد عشر ألفًا، واربعمائة سهم فقط لا غير)، بما يعادل عدد (827557) شهادة إيداع (فقط ثمانمائة سبعة وعشرون ألفًا وخمسمائة سبعة وخمسون شهادة إيداع لا غير)، بنسبة 3.30% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة، عن طريق إدارة شهادات الإيداع لتحقيق قيام بنك الإيداع الدولي بإصدار شهادات إيداع لبدء تداولها في الأسواق الدولية.

أما بالنسبة ل”بورتو جروب ” فقد وافقت البورصة بتحويل جزء من حصتهم المملوكة لهم إلي شهادات إيداع أجنبية، بإجراء عمليات إصدار مبدئي لكمية (165511400) سهم من أسهم الشركة (فقط مائة خمسة وستون مليون، تمثل نسبة خمسمائة وأحد عشر ألفًا، واربعمائة سهم فقط لا غير)، بما يعادل عدد (827557) شهادة إيداع (فقط ثمانمائة سبعة وعشرون ألفًا وخمسمائة سبعة وخمسون شهادة إيداع لا غير)، بنسبة 3.30% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة.