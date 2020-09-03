إدراج البنك التجاري الدولي بمؤشر عالمي للعام الخامس لالتزامه بتطبيق المعايير المستدامة

أعلن اليوم البنك التجاري الدولي، عن اختياره وإدراجه بمؤشر «FTSE4Good» للعام الخامس على التوالي، والذي يعد بمثابة شهادة على جهود البنك المتواصلة لدمج معايير الاستدامة بجميع عملياته ومواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية المتعارف عليها في مجالات الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.

ووفقا للبيان الصادر من البنك التجاري الدولي، تم إطلاق مؤشر «FTSE4GOOD» في عام 2001 من جانب مؤسسة «FTSE Russell» المتخصصة في إعداد وتطوير المؤشرات المالية العالمية، ويهدف المؤشر إلى تقييم وقياس أداء الشركات الأكثر التزامًا بتطبيق أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة، ويتم اختيار الشركات المكونة للمؤشر بناءً على مدى التزامهم بدمج وتطبيق التوجيهات الخاصة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة وفقًا للمعايير الدولية المتعارف عليها في تلك المجالات.

هشام عز العرب: الإدراج يأتي تتويجًا لالتزام البنك بإطلاق المبادرات الرامية إلى الترويج للمبادئ المصرفية بالمنطقة

وأعرب هشام عز العرب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي، عن بالغ اعتزازه باختيار البنك ضمن قائمة الشركات العالمية المدرجة بمؤشر «FTSE4GOOD»، والذي يأتي تتويجًا لالتزامه بإطلاق المبادرات الرامية إلى الترويج للمبادئ المصرفية بأسواق المنطقة.

وقال عز العرب إن البنك التجاري الدولي حرص على مدار سنوات على خلق القيمة المشتركة لمختلف الأطراف باعتباره أحد القضايا التي ازدادت أهميتها خلال العشر سنوات الأخيرة، والتي شهدت توجه مجتمع الاستثمار الدولي إلى الاستثمارات التي تتسم بقدرتها على الاستدامة.

وأكد عز العرب على التزام البنك التجاري الدولي باعتباره أكبر بنك قطاع خاص في مصر بالمساهمة في الحد من الفجوة التمويلية التي تواجه التنمية المستدامة في مصر، وهو ما يعكسه قيام البنك بتأسيس إدارة التمويل الأخضر، والتي تتخصص في تمويل المشروعات الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة وتكنولوجيا الطاقة المتجددة.

وكثف البنك التجاري الدولي جهوده لتأسيس المعايير الخاصة بالمبادئ المصرفية في المنطقة، ومن أبرزها تركيز البنك على تطوير مفهوم الاقتصاد الشامل عبر تأسيس قطاع التمويل المستدام، وهو أول قطاع من نوعه في السوق المصرية ويهدف إلى ضمان دمج معايير الاستدامة كمحور رئيسي باستراتيجية البنك، كما يقوم بالاستثمار في تطوير جميع عملياته وتنفيذها بالأنظمة الرقمية، بالإضافة إلى تقليص البصمة الكربونية لأعماله، طبقًا للبيان.

وذكرت الدكتورة داليا عبد القادر رئيس قطاع الاستدامة بالبنك التجاري الدولي، أن إدراج البنك بمؤشر «FTSE4GOOD» للعام الخامس على التوالي يؤكد مدى التزام البنك بتبني ممارسات الاستدامة وفقًا لأعلى المعايير الدولية المتعارف عليها، مشيرةً إلى أن البنك مستمر في مواءمة عملياته مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، إلى جانب الترويج للممارسات الصديقة للبيئة، سعيًا للوصول إلى نموذج الاقتصاد منخفض الكربون.

وأضافت عبد القادر أن تلك الجهود المتواصلة توجت بقيام البنك بالمشاركة في تأسيس وإطلاق مبادئ الصيارفة المسئولة ضمن 30 بنك دولي بالتعاون مع المبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والتي تهدف إلى تأسيس نموذج تطبيقي لترسيخ ممارسات الاستدامة بالمؤسسات المصرفية.

وبحسب البيان، بدأ البنك التجاري الدولي جهود دمج ممارسات الاستدامة في عملياته خلال عام 2013، ونجح منذ ذلك في تواصل كافة إنجازاته في مواءمة عملياته مع أفضل ممارسات الاستدامة العالمية، وهو ما عكسه فوز البنك بجائزة يوروموني للمسئولية الاجتماعية خلال عام 2019، تقديرًا لجهوده في التوسع بنموذج تعظيم القيمة المستدامة الذي يتبناه، كما أصدر البنك مؤخرًا خامس تقرير استدامة، والذي يتم إعداده وفقًا لإطار عمل المبادرة العالمية لإعداد التقارير.