إدراج «إي فاينانس» بمؤشر مورجان ستانلى بعد 6 شهور من طرحها فى البورصة

أدرج مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة «MSCI Small Cap»، مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية على قائمة شركات المؤشر العالمى الأكثر ثقة من قبل المستثمرين حول العالم، عقب مرور ستة شهور فقط على الطرح العام الأولي الناجح لأسهم المجموعة في البورصة المصرية.

ويعد مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة «MSCI» أداة قياسية للمستثمرين المؤهلين من مختلف أنحاء العالم ومديري المحافظ الاستثمارية ومستشاريهم لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية الصائبة، فضلا عن كونه مرجعًا مفضلا لمختلف أسواق المال حول العالم ووسائل الإعلام المتخصصة وخبراء المؤسسات الأكاديمية.

ويمثل إدراج أسهم «إي فاينانس» على المؤشر العالمي مورجان ستانلي للأسواق الناشئة «MSCI Small Cap» علامة فارقة في سجل إنجازات المجموعة، حيث يعكس مدى اهتمام مجتمع الاستثمار الدولي بالمكانة الرائدة التي تحظى بها المجموعة باعتبارها أول منصة لتكنولوجيا الخدمات المالية بالمعنى الحديث في السوق المصرية، فضلاً عن احتلالها صدارة مطوري البنية الأساسية لمنظومة المدفوعة الرقمية في مصر.

وسوف يثمر هذا الإدراج عن جذب اهتمام شريحة أوسع من مجتمع الاستثمار الدولي إلى القيمة الفائقة التي تتميز بها أنشطة وأعمال المجموعة، حيث يركز شريحة واسعة من المستثمرين على ضخ استثماراتهم في الأسهم المدرجة على مؤشر مورجان ستانلي، نظرًا للمعايير والمنهجية الصارمة التي يتبناها المؤشر لاختيار الأسهم المدرجة عليه، حيث تجاوزت استثمارات صناديق الاستثمار في الأسهم المدرجة على مؤشر «MSCI» 1 تريليون دولار أمريكي (ما يعادل 18 تريليون جنيه) بنهاية عام 2020.

إي فاينانس : بدء الإدراج بمؤشر مورجان ستانلي اعتبارا من 31 مايو الجارى

ومن المقرر إدراج أسهم «إي فاينانس» على مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة «MSCI Small Cap» في ختام جلسة التداول بسوق الولايات المتحدة في 31 مايو 2022، ومن المتوقع أن تثمر المراجعة التالية للمؤشر لأداء أسهم المجموعة المقررة في نوفمبر المقبل؛ عن ترقية إدراجها إلى مؤشر مورجان ستانلي القياسي” MSCI ACWI” وهو مؤشر رائد يضم مجموعة من الأسهم الكبرى والمتوسطة عبر 23 سوقًا متقدمة و24 سوقًا ناشئة حول العالم.

وسوف تتزامن تلك الترقية مع ارتفاع نسبة أسهم التداول الحر من إجمالي هيكل المساهمين بالمجموعة، وذلك بعد انتهاء فترة خطر التداول الاختياري التي يلتزم بها قدامى المساهمين بالمجموعة بعد انتهاء عملية الطرح، بحسب المواد التي تتضمنها نشرة الطرح المعلنة.

وتستهد مجموعة «إي فاينانس» الارتقاء بكفاءة منظومتها الرقمية والتوسع بنطاقها لتغطية العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، مثل الرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية وخدمات النقل، كما تواصل ترسيخ مكانتها الرائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في السوق المصرية، مع تعزيز دورها باعتبارها الشريك الإستراتيجي المفضل للشركات الناشئة المتخصصة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في السوق المصرية والأسواق الإقليمية.

وتعتزم المجموعة التوسع بأنشطتها على مستوى أسواق أفريقيا بما يتجاوز تغطيتها الحالية لسوق زيمبابوي. ويعكس ذلك البنية القوية التي تنفرد بها المجموعة، والتي تمهد الطريق أمام مسار النمو الذي تنهجه عبر أسواق متعددة، وتوطيد أوجه التكامل بين أنشطة جميع شركاتها التابعة، فضلاً عن التوسع بحصتها السوقية عبر مختلف القطاعات التي تعمل بها مع تعزيز بصمتها بالسوق المصرية والأسواق الخارجية.

فاينانس طرحت 26.1% من أسهمها فى البورصة المصرية أكتوبر الماضى

وطرحت إي فاينانس 26.1% من إجمالى أسهمها فى البورصة المصرية خلال شهر أكتوبر الماضى، بمتوسط سعر 13.98 جنيه للسهم بقيمة إجمالية قدرها 5.8 مليار جنيه.

وقسمت “إى فاينانس” الحصة محل الطرح ( 417.7 مليون جنيه)، بين طرحين، أحدهما خاص بعدد 392 مليون سهم تمثل 93.8%، والآخر عام بعدد 25.7 مليون سهم تقريبا تمثل 6.17% من إجمالى الأسهم المطروحة.

وأعلنت البورصة، فى 17 أكتوبر الماضى، تغطية الطرح العام بمعدل 61.36 مرة، بينما تراوحت تغطية الطرح الخاص للمؤسسات بين 3 إلى 4 مرات وفقًا لمصادر تواصلت معها “المال”.

وبدأ التداول على سهم “إي فاينانس” فى البورصة بجلسة 20 أكتوبر الماضى، وصعد السهم فى تلك الجلسة بشكل صاروخى ليغلق على ارتفاع بنسبة 50.2% عند مستوى 21 جنيهًا.

وتوزع هيكل ملكية الشركة بين ثلاثة بنوك حكومية، أكبرها بنك الاستثمار القومى المساهم الأكبر ، البنك الأهلى المصرى ، بنك مصر ،كما تساهم شركات، بنوك مصر للتقدم التكنولوجي، المصرية للمشروعات الاستثمارية (أسيب) بنسب مختلفة.