إدراج أسهم زيادة رأسمال ابن سينا فارما على قاعدة البيانات الأسبوع المقبل

رجب عز الدينوافقت لجنة القيد بالبورصة بجلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة ابن سينا فارما من 168 مليون جنيه إلى 180.5 مليون جنيه، بزيادة قدرها 12.5 مليون جنيه موزعة على 50 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 0.25 جنيه للسهم الواحد، مسددة نقدًا.

رجب عز الدين





وافقت لجنة القيد بالبورصة بجلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة ابن سينا فارما من 168 مليون جنيه إلى 180.5 مليون جنيه، بزيادة قدرها 12.5 مليون جنيه موزعة على 50 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 0.25 جنيه للسهم الواحد، مسددة نقدًا.

ومن المقرر إدراج أسهم الشركة بعد قيد الزيادة النقدية على قاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول الثلاثاء 24 أبريل الحالى.

ونوهت اللجنة، فى بيان، بضرورة التزام الشركة بتجميد كامل أسهم الزيادة البالغة عددها 50 مليون سهم؛ وذلك لاستيفاء شروط التجميد الواردة بنشرة الطرح، واستكمال فترة التجميد “ثمانية عشر شهرًا تبدأ من تاريخ تداول الأسهم بالبورصة المصرية”، طبقا للخطاب الوارد من شركة مصر للمقاصة بتاريخ 16 أبريل الحالى.

وفى ديسمبر الماضى نفذت الشركة الطرحين العام والخاص لأسهمها بقيمة 1.5 مليار جنيه، بمتوسط سعر 5.8 جنيه للسهم.