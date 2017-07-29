إدانة 5 موظفين بمطار القاهرة بسبب انقطاع الكهرباء

هاجر عمران:أكد بيان وزعته شركة ميناء القاهرة الجوى مساء السبت، انتهاء التحقيقات التى تمت بشأن انقطاع التيار الكهربائي عن مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة فجر الجمعة.وأشار البيان إلى أن التحقيقات أسفرت عن إدانة 5 موظفين بالميناء مضيفا أنه تم عرض نتائج التحقيقات على وزير الطيران شريف فتحي وأصد

هاجر عمران:



أكد بيان وزعته شركة ميناء القاهرة الجوى مساء السبت، انتهاء التحقيقات التى تمت بشأن انقطاع التيار الكهربائي عن مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة فجر الجمعة.

وأشار البيان إلى أن التحقيقات أسفرت عن إدانة 5 موظفين بالميناء مضيفا أنه تم عرض نتائج التحقيقات على وزير الطيران شريف فتحي وأصدر تعليماته بتحويل الموضوع الى النيابة العامة.