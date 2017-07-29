إدانة 5 موظفين بمطار القاهرة بسبب انقطاع الكهرباء

هاجر عمران:
أكد بيان وزعته شركة ميناء القاهرة الجوى مساء السبت، انتهاء التحقيقات التى تمت بشأن انقطاع التيار الكهربائي عن مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة فجر الجمعة.
وأشار البيان إلى أن التحقيقات أسفرت عن إدانة 5 موظفين بالميناء مضيفا أنه تم عرض نتائج التحقيقات على وزير الطيران شريف فتحي وأصدر تعليماته بتحويل الموضوع الى النيابة العامة.
وكان مبني الركاب 3 تعرض لعطل مفاجئ فى شبكة الكهرباء فجر الجمعة الماضية وأدى إلى انقطاع التيار الكهربائى وتعطل ألأنظمة التشغيلية بالمبنى.
وعقد المحاسب مجدى اسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى اجتماعا حضره رؤساء القطاعات بالشركة للوقوف على الأسباب الرئيسية وراء انقطاع التيار الكهربائى.