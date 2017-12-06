إدانات دولية لقرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية للقدس

عادل عبدالجوادأدان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، ووصفها بأنها مخيبة للآمال، مشيرا إلى أن بلاده لا تؤيد قرار ترامب، قائلا: إن وضع القدس يجب أن يتحدد فى المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، ووصف "ماكرون" بيان ترامب با

عادل عبدالجواد

أدان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، ووصفها بأنها مخيبة للآمال، مشيرا إلى أن بلاده لا تؤيد قرار ترامب، قائلا: إن وضع القدس يجب أن يتحدد فى المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، ووصف “ماكرون” بيان ترامب بالمؤسف.

بينما أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة بيان ترامب، وشددت على أنه انتهاك لقرار الأمم المتحدة.

وأصدر صائب عريقات، الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية، بيانا بعد تصريحات ترامب قائلا: “نهاية الدور الأمريكي في عملية السلام”.

ورد عريقات على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل: “المتطرفون هم الفائزون الأوائل بعد الإعلان، وفى قراره بشأن القدس، وضع ترامب حدا للدور الامريكى فى عملية السلام”.

ورفضت مصر أيضا قرار الولايات المتحدة نقل سفارتها إلى القدس واعترافها بأنها عاصمة لإسرائيل، وأدانت القاهرة قرار الرئيس الأمريكي ترامب بالاعتراف بالقدس، وقالت إنه لن يغير وضعها القانوني.

وأدانت وزارة الخارجية التركية القرار الأمريكى بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ووصفت هذه الخطوة بأنها “غير مسئولة”.

وتجمع مئات المتظاهرين بالقرب من القنصلية الأمريكية فى إسطنبول ودعوا الولايات المتحدة إلى إعادة النظر فى هذه الخطوة.

وأدانت الحكومة التركية القرار وقالت “ندين البيان غير المسئول عن الإدارة الأمريكية، وندعوها إلى إعادة النظر فى هذا القرار السيئ الذى يمكن أن ينتهي بنتائج سلبية من شأنها أن تؤذي هذه الدولة المتعددة الثقافات والتاريخية”.

وانتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتراف الإدارة الأمريكية رسميا بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل.

وأكد جوتيريش، أنَّه لا بديل عن حل الدولتين واعتبار القدس عاصمة لكل من إسرائيل وفلسطين.