إدانات برلمانية وحزبية للتفجير الإرهابي بالإسكندرية

وسط دعوات للمشاركة بقوة في الانتخاباتشريف عيسى- سلوى عثمان- رحاب صبحي- ياسمين فواز- الصاوي أحمدأدان نواب وأحزاب الحادث الإرهابي، الذي وقع اليوم السبت بالإسكندرية، مؤكدين أن ما حدث هو استكمال لمؤامرة الإرهاب الأسود لهدم استقرار الدولة.وكانت منطقة رشدى بوسط الإسكندرية، نشطت اليوم السبت ا

وسط دعوات للمشاركة بقوة في الانتخابات





شريف عيسى- سلوى عثمان- رحاب صبحي- ياسمين فواز- الصاوي أحمد







أدان نواب وأحزاب الحادث الإرهابي، الذي وقع اليوم السبت بالإسكندرية، مؤكدين أن ما حدث هو استكمال لمؤامرة الإرهاب الأسود لهدم استقرار الدولة.

وكانت منطقة رشدى بوسط الإسكندرية، نشطت اليوم السبت انفجار سيارة مفخخة بشارع المعسكر الرومانى، مما تسبب فى خسائر فى المبانى والسيارات بالمنطقة، ووفاة شخص.

** مناشدة ومساندة



من جانبه، أكد النائب أحمد شمردن وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب في تصريحاته لـ”المال ” أن مصر بقيادتها وشعبها قادرة على قهر الإرهاب الأسود ومحاولاته لزعزة الاستقرار

وناشد شمردن الشعب المصري العظيم أن يساند جهود الأجهزة الأمنية في التصدي للإرهاب والإرهابيين من خلال الإبلاغ عن جميع البؤر والأوكار الإرهابية داخل جميع محافظات مصر من أجل توجيه ضربات استباقية للإرهابيين قبل القيام بأعمالهم الإرهابية والإجرامية

وأعرب عن ثقته الكاملة في قدرة الشعب المصري العظيم على مساندة جهود الأجهزة الأمنية في التصدي للإرهاب والإرهابيين.

** المؤامرة قائمة





ودعا الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية ورئيس لجنة تضامن النواب جموع المصريين بالتكاتف والالتفاف حول القيادة السياسية فى أعقاب الحادث الارهابى، مشيرا إلى أن المؤامرة مازالت قائمة ويجب علينا جميعا أن نعى ذلك فى محاولة الى هدم استقرار الدولة

وتقدم القصبى بخالص العزاء لاسر الضحايا والشهداء وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

من ناحيته ،أكد النائب أبو المعاطي مصطفي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب في تصريحاته لـ”المال” أن التنظيمات الإرهابية والتكفيرية بمختلف مسمياتها وفي مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية أصيبت بالهوس والجنون بعد نجاح قوات إنفاذ القانون من الجيش المصري وأجهزة الشرطة المدنية في دحر الإرهاب والإرهابيين بسيناء.

** المشاركة بالانتخابات



كما أدانت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها مدير أمن الإسكندرية، التي وقعت ظهر اليوم السبت بمنطقة رشدي شرق المحافظة.

وشددت أبو السعد على أن أن الإرهاب الغاشم لن يضعف من عزيمة حماة مصر وأبنائها المخلصين الذين عقدوا العزم على القضاء على كل من تسول له نفسه المساس بأرض مصر وترويع مواطنيها.

وقالت ” سنرد الصاع صاعين وسنشارك فى الانتخابات الرئاسية ، وأن مصر لن ينكسر لها ذراع ولن يثنيها مثل هذه الاعمال القذرة عن محاربة الارهاب، وان الانتخابات الرئاسية هى الرصاصة التى سيطلقها المصرييين بصدر العدو.



** عمل إجرامي



واستنكر حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة ، العمل الارهابي الشنيع، الذي استهدف موكب مدير امن الاسكندرية بشارع المعسكر الروماني

وأعرب رئيس حزب المؤتمر عن عميق ألمه وحزنه لما حدث قائلا: “لن تثنينا التفجيرات ولن ترهبنا سندافع عن أمننا وسننزل إلى صناديق الاقتراع ولن تعود مصر إلى الوراء مشدداً علي ان الشعب سيواصل المسيرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي رغم انف الحاقدين .

وأكد على أن تلك اليد الآثمة التي لا تعرف الرحمة ليس لديها دين او وطن ، لن يهدأ لنا بال حتي ننتقم ولنتكاتف جميعا مع أجهزتنا الأمنية للوصول الي مرتكبي تلك الأفعال اللا انسانية والتي هزت مشاعر المصريين في أرجاء الدولة المصرية.

وناشد الحزب كافة المصريين الوقوف يدا واحدة من أجل بناء الوطن والمشاركة في الانتخابات للوقوف بجانب الدولة لمجابهه هذا الارهاب الغاشم من اجل استقرار الوطن .. قائلاً ” اياكم ان تستلموا لمثل هذه العمليات الجبانة ايها المصريين فمصر فوق كل شيء وستظل هكذا .

** التوقيت



كما أكد النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة الشرابية والزاوية الحمراء، أنه لن ينال أبدًا من عزيمة المصريين ولا من إرادتهم الحقيقية في مواجهة قوى الشر، بل سيزيدهم إصراراً وعزيمة على مواجهة الارهاب الغاشم والقضاء عليه

وأضاف وطني، في تصريحات له، أن أعداء الوطن يحسنون اختيار التوقيت لضرب الأمن القومي المصري، إلا أن قوات الأمن ممثلة في القوات المسلحة والشرطة المدنية يقفون لهم بالمرصاد ويبذلون كل ما لديهم من أجل أمن وسلامة هذا الوطن.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه المحاولة ستزيد نسب المشاركة فى الانتخابات الرئاسية وسينقلب السحر على الساحر، فالإرهابية تريد ان تثير القلاقل والزعر لعدم المشاركة ولكن وعى المصريين وحبهم لوطنهم سيجعلهم يشاركون بكثافة عالية جدا فى الانتخابات الرئاسية.

** محفز للتصويت





وفي السياق نفسه، استنكر النائب حمادة غلاب، وكيل لجنة الطاقة بالبرلمان، وعضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار ، التفجير الإرهابي الذي وقع في شارع المعسكر الروماني، في منطقة رشدي بالإسكندرية

وأكد أن هذا العمل الإجرامي لن يؤثر على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بل سيكون عامل محفز للمصريين للمشاركة بقوة في الانتخابات.

وقال “غلاب” في تصريحات صحفية له اليوم، إن تفجير الإسكندرية لن يفت في عزم المصريين، وستشهد اللجان الانتخابية احتشادًا ضخمًا يفوق كافة الاستحقاقات الانتخابية الماضية، مؤكدًا أن هذه العمليات الجبانة تزيد من عزم المصريين على اجتذاذ الإرهاب من جذوره.

وأكد” نائب المصريين الأحرار” أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس خلال زيارته إلى أبطال القوات المسلحة المشاركين في العملية الشاملة سيناء 2018 وتأكيده أن النصر بات قريبًا أصابت أهل الشر بالإحباط والذعر فلجأوا إلى هذه العمل الإجرامي في محاولة لعرقلة الانتخابات الرئاسية.

وشدد على ضرورة أن يقوم الشعب بدوره في محاربة الإرهاب، والإبلاغ عن أي اعمال مشبوها، مشيرًا إلى أن الذي يفجر سيارة أو لغما لا يفرق فيها بين مدني وشرطة.

** القضاء على الإرهاب



فيما قال النائب سليمان فضل العميرى، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، إن تفجير الاسكندرية يؤكد بما لا يدع مجال للشك ان القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل نجحوا فى القضاء على الأوكار الإرهابية والعناصر الإرهابية وان العملية سيناء 2018 نجحت فى تحقيق الهدف المنشود منها.

واكد “العميرى”، في بيان له اليوم، على أن هذه المحاولة الفاشلة البائسة الهدف منها التأثير على مجريات العملية الانتخابية، ولكن فى حقيقة الأمر هذه المحاولات الفاشلة تزيد المصريين عزيمة واصرار على الوقوف بجانب دولتهم ومساندتها فى القضاء على هؤلاء المارقين.

وأشار “عضو مجلس النواب”، إلى أن هذه المحاولة ستزيد نسب المشاركة فى الانتخابات الرئاسية وسينقلب السحر على الساحر، فالإرهابية تريد ان تثير القلاقل والزعر لعدم المشاركة ولكن وعى المصريين وحبهم لوطنهم سيجعلهم يشاركون بكثافة عالية جدا فى الانتخابات الرئاسية.



** دليل يأس



استنكر الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الكتلة البرلمانيه لحزب النور، تفجير اليوم.

وأوضح خير الله في بيان أن هذا الحادث الإجرامي دليل يأس و هزيمة التنظيمات الإرهابية وواستمرار للنجاحات المتتالية لعملية المجابهة الشاملة سيناء 2018.

ومن جانبه، أدان النائب محمد صلاح خليفة نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور الحادث الإرهابي الذي استهدف موكب اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية

وأكد أن الشعب المصري يقف صفاً واحداً بجميع مكوناته مع الدولة في مواجهة هذا الإرهاب الأسود ، وأن هذه الاعمال الاجرامية المتطرفة لن تؤثر علي عزيمة الشعب المصري في بناء دولته واستقرار مؤسساته .

كما دعى خليفة جموع الشعب المصري أن يكون الرد بالمشاركة الإيجابية في صناديق الاقتراع لإرسال رسالة للعالم كله بوعي الشعب للمخططات التي تحاك ضده ورفضه التام لكل محاولات الابتزاز والتركيع التي يسعي لها البعض.

ومن جانبه، قال المهندس جلال مرة نائب رئيس حزب النور الحادث الإرهابي أن هؤلاء الإرهابيين لن ينالوا من أمن مصر واستقرارها مهما كان الممول والمخطط ، ولن يتمكنوامن الشعب المصري الذي يدرك حجم التحديات والمخاطر التي تحيط بالوطن والتي تتزعمها قوي عالمية وإقليمية.

وطالب مرة أبناء الشعب المصري بأن يلتفوا حول الوطن وأن يكونوا حجر عثرة أمام المخططات الإرهابية التي تريد النيل من استقرار وأمن مصر.

من جانبه، أكد النائب منتصر رياض عضو مجلس النواب عن دائرة أول الجيزة، أن الشعب المصري وقيادته المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قلب رجل واحد، مضيفا “الشعب المصري مطالب الآن بتفويض جديد عبر المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقبلة”.

وقال”رياض” في تصريحات صحفية له اليوم، إن العمل الإجرامي الذي وقع في شارع المعسكر الروماني، بمنطقة رشدي بالإسكندرية، رسالة خبيثة لن تؤثر بالسلب على الجموع المتوقع مشاركتها وبقوة في الانتخابات المقبلة، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات ستكون أكبر رد من المصريين على الجماعات الإرهابية.

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تعهد بالقضاء نهائيًا على قوى الشر والإرهاب خلال زيارته إلى أبطال القوات المسلحة المشاركين في العملية الشاملة سيناء 2018

وأكد أن التاريخ يثبت دائما أن ارداة المصريين اقوى من أي شئ.

** جريمة إرهابية

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن إدانتها التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة رشدي بمدينة الإسكندرية صباح اليوم.

وجددت المنظمة التأكيد أن الجرائم الإرهابية تشكل أحد الأنماط الجسيمة لانتهاكات حقوق الإنسان التي تستوجب المساءلة والملاحقة وضمان منع إفلات الجناة من العقاب.

ودعت المنظمة السلطات المصرية لاتخاذ التدابير اللازمة لتأمين مجريات التصويت في الانتخابات الرئاسية المزمعة في الأيام ٢٦ – ٢٨ مارس الجاري، وضمان ممارسة الناخبين لحقهم في التصويت بحرية.

كما دعت المنظمة السلطات لضمان اتساق تدابير مكافحة الإرهاب مع التزاماتها الدستورية والدولية باحترام وحماية حقوق الإنسان.



** حادث إرهابي غاشم



أدان الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، الحادث الارهابي الغاشم الذي وقع اليوم بمنطقة رشدي بالإسكندرية.

وأكد وزير الزراعة في بيان له أن تلك العمليات الجبانة لن تزيد مصر والمصريين إلا إصرارا على استكمال عمليات الاصلاح والبناء الاقتصادي والديمقراطي، وبرامج التنمية.

وأشار البنا إلي أن الشعب المصري العظيم بكافة طوائفه يثمن الجهود التي تبذلها قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة المصرية من أجل القضاء علي الارهاب واقتلاع جذوره الخبيثة من ارض مصر الغالية.

كما أدانت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالأسكندرية، الحادث الإرهابي الغادر الذي وقع في الإسكندرية صباح اليوم، وأكدت أن المحاولات الإرهابية لن تثني المصريين عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

** إدانات دولية



وفي السياق ذاته، أدانت السفارة الإيطالية بالقاهرة بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع صباح اليوم السبت في الإسكندرية.

وأعربت السفارة الإيطالية -في بيان- عن خالص تعازيها وتضامنها مع أسر الضحايا، وأكدت التزام إيطاليا القوي بمكافحة الإرهاب.

كما أدانت السفارة الألمانية والأمريكية بالقاهرة التفجير الإرهابي.