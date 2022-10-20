إدارة معلومات الطاقة: هبوط مخزونات النفط الخام الأمريكية

هبطت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية في الأسبوع الماضي، فيما لم تشهد مخزونات البنزين ونواتج التقطير أي تغيير يُذكر، حسبما أظهرت البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وانخفضت مخزونات الخام 1.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الـ 14 أكتوبر إلى 437.4 مليون برميل مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بارتفاع 1.4 مليون برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 583 ألف برميل في الأسبوع الماضي.

وهبط استهلاك مصافي التكرير 133 ألف برميل يوميا وفقا لبيانات إدارة الطاقة، و تراجع معدل الاستخدام الإجمالي للمصافي بمقدار 0.4 نقطة مئوية.

كما انخفضت مخزونات البنزين الأمريكية 114 ألف برميل على مدى الأسبوع إلى 209.4 مليون برميل مقارنة مع توقعات بهبوط 1.1 مليون برميل. وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل ووقود التدفئة، 124 ألف برميل على مدى الأسبوع إلى 106.2 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بهبوط 2.2 مليون برميل.