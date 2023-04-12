إدارة معلومات الطاقة: نمو الإنتاج النفطي للدول غير الأعضاء في أوبك خلال 2023 و2024

من المتوقع أن تحقق الدول غير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) نسبة أعلى من زيادة إنتاج النفط في العامين الحالي والمقبل على عكس العامين الماضيين، وفق توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الثلاثاء.

وستفوق زيادات إنتاج الولايات المتحدة والبرازيل وكندا وجيانا على أوبك بعد أن كشفت السعودية ومنتجون آخرون في الشرق الأوسط هذا الشهر عن خطط لخفض الإنتاج بنحو 1.16 مليون برميل يوميا بدءا من الشهر المقبل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير آفاق الطاقة في الأجل القصير إن من المتوقع أن ينمو إجمالي إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك من الوقود السائل بواقع 1.9 مليون برميل يوميا في 2023 وبمقدار مليون برميل يوميا في 2024.

وتوقعت الإدارة أن ينخفض إنتاج أوبك بمقدار 500 ألف برميل يوميا في 2023، ثم يرتفع مليون برميل يوميا في 2024 بعد انتهاء أجل اتفاق المجموعة بشأن الإنتاج.

وذكرت الإدارة أن نحو نصف الزيادة المتوقعة من الدول المنتجة من خارج أوبك في العامين المقبلين ستحققها الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الخام الأمريكي 5.5 % إلى 12.54 مليون برميل يوميا هذا العام وأن يصعد 1.7 بالمئة أخرى إلى 12.75 مليون برميل يوميا في 2024.