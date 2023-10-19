إدارة معلومات الطاقة: مخزون النفط في أمريكا يهبط بمقدار 4.5 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي

هبط مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بواقع 4.5 مليون برميل، مع ارتفاع صادرات الولايات المتحدة من النفط، حسبما أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

كما تراجع مخزون البنزين والمكررات النفطية المستخدمة في إنتاج الديزل (السولار) ووقود التدفئة، بحسب التقرير الأسبوعي للإدارة.

يذكر أن مثل هذا الوقت من العام يشهد تراجعا في الطلب على الوقود في الولايات المتحدة مع انتهاء فترة العطلة الصيفية وموسم السفر البري للأسر الأمريكية.

في الوقت نفسه تشهد هذه الفترة عمليات الصيانة الموسمية لمصافي التكرير الأمريكية.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزون النفط الخام تراجع خلال الأسبوع المنتهي في 31 أكتوبر الحالي بمقدار 4.491 مليون برميل بعد تراجعه بمقدار 10.176 مليون برميل خلال الأسبوع السابق.

في الوقت نفسه ارتفعت صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام إلى 5.301 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، في حين بلغت الواردات الأمريكية 3.067 مليون برميل يوميا، بتراجع قدره 387 ألف برميل يوميا بما يعادل حوالي 2.709 مليون برميل خلال الأسبوع.

كما أظهرت البيانات تراجع مخزون البنزين بمقدار 2.37 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بعد ارتفاعه بمقدار 1.3134 مليون برميل في الأسبوع السابق، في حين تراجع مخزون المكررات النفطية بمقدار 3.185 مليون برميل، بعد تراجعه بمقدار 1.837 مليون برميل في الأسبوع السابق.