إدارة معلومات الطاقة: مخزونات النفط الأمريكي تصعد بحوالي 9 ملايين برميل

سجلت مخزونات النفط صعودًا بواقع 8.701 مليون برميل، مقابل توقعات بارتفاعها 1.160 مليون برميل، بينما سجلت القراءة السابقة ارتفاعًا بواقع 3.592 مليون برميل، وفق أحدث البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وعمقت أسعار النفط من خسائرها فور صدور البيانات، حيث يتراجع خام برنت الآن بنسبة 4.5% إلى 78.7 دولار للبرميل. فيما يهبط خام تكساس بنسبة 4.6% إلى 74.1 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد شهدت تراجعات حادة خلال اللحظات القليلة الماضية من تعاملات، أمس الأربعاء، بعد إعلان منظمة “أوبك” تأجيل اجتماع التحالف إلى 30 نوفمبر بعد أن كان مخططًا له أن يعقد في 26 نوفمبر.