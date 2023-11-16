إدارة معلومات الطاقة: مخزونات النفط الأمريكية تخالف التوقعات وترتفع بقوة

سجلت مخزونات النفط الأمريكية بواقع 3.6 مليون برميل، مقابل توقعات بارتفاعها 1.793 مليون برميل، بينما سجلت القراءة السابقة ارتفاعًا بواقع 774 ألف برميل، وفق أحدث البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

ويعد تقرير المخزونات هذا هو الأول الذي يصدر خلال أسبوعين من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، حيث لم تصدر تقريرها الأسبوع الماضي بسبب تحديث الأنظمة.

وبعد صدور البيانات، يتراجع خام برنت الآن بنسبة 0.68% إلى 81.9 دولار للبرميل.

فيما يهبط خام تكساس بنسبة 1% إلى 77.4 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت، اليوم الأربعاء، وسط مؤشرات على أن الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط في العالم، بلغت ذروة الإنتاج مما طغى على تأثير إشارات إيجابية بخصوص الطلب على الخام من الصين أكبر مستهلك للنفط.