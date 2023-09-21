إدارة معلومات الطاقة: مخزونات النفط الأمريكية تتراجع

سجلت مخزونات النفط الأمريكي الخام تراجعا بنحو 2.1 مليون برميل، بينما كانت التوقعات تحوم حول انخفاض في حدود 2.2 مليون برميل، وفق ما ذكره موقع إنفيستينج دوت كوم.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن انخفاض مخزونات النفط بواقع 2.135 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاضها 2.200 مليون برميل، بينما سجلت في الأسبوع قبل الماضي ارتفاعًا بواقع 3.954 مليون برميل.

ويتراجع خام برنت الآن بنسبة 0.4% إلى 93.98 دولار للبرميل.

فيما يهبط خام تكساس بنسبة 0.45% إلى 90.2 دولار للبرميل.

وتراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، حيث واصل المتداولون جني الأرباح قبل صدور قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة الذي يتابعه المتداولون باهتمام، على الرغم من أن مؤشرات الانخفاض الآخر في المخزونات الأمريكية لا تزال تشير إلى تضيق الأسواق.

وقد شهدت الأسعار قدرًا من الأرباح يوم الثلاثاء بعد أن تسارعت لفترة وجيزة إلى أعلى مستوياتها في 10 أشهر، حيث أشارت تخفيضات الإمدادات الأخيرة الأعمق من المتوقع من قبل المملكة العربية السعودية وروسيا إلى تشديد أسواق النفط بشكل كبير في الفترة المتبقية من العام.

وعززت علامات الانخفاض الأسبوعي الأكبر من المتوقع في المخزونات الأمريكية التوقعات بشح المعروض في الأسواق، على الرغم من ارتفاع مخزونات البنزين مرة أخرى، مما يشير إلى أن الطلب على الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم ربما يتراجع بعد ذروة الصيف.

ويتوقع المحللون أن تتراوح أسعار النفط بين 90 و100 دولار للبرميل خلال الفترة المتبقية من العام.