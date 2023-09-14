إدارة معلومات الطاقة: مخزونات النفط الأمريكية تخالف التوقعات وتسجل ارتفاعات هائلة

ارتفعت مخزونات النفط بواقع 3.954 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاضها 1.912 مليون برميل، بينما سجلت في الأسبوع قبل الماضي انخفاضًا بواقع 6.307 مليون برميل، وفق ما أظهرته بيانات معلومات إدارة الطاقة الأمريكية .

وارتفعت مخزونات النفط الأمريكي الخام لتسجل ارتفاعًا هائلاً بحوالي 4 مليون برميل، بينما كانت التوقعات تحوم حول انخفاض في حدود 2 مليون برميل.

في غضون ذلك، قالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري الصادر منذ قليل، إن تمديد تخفيضات الإمدادات من جانب أوبك+ حتى نهاية عام 2023 سيتسبب في عجز كبير في السوق خلال الربع الرابع، مع الإبقاء على تقديراتها لنمو الطلب هذا العام والعام المقبل.

وبدأت أوبك وحلفاؤها، أو المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في خفض الإمدادات في 2022 لدعم السوق. وفي هذا الشهر، تجاوز سعر خام برنت 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى هذا العام بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضاتهما التي تبلغ مجتمعة 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.