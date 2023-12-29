إدارة معلومات الطاقة تعلن تراجع مخزونات الغاز الأمريكية

تراجعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة الأمريكية، بواقع 87 مليار متر مكعب، خلال الأسبوع المنتهي في 22 ديسمبر، بأفضل من توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى هبوط في المخزون بواقع حوالي 79 مليار متر مكعب فقط، وفق أحدث البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وكانت القراءة السابقة قد أظهرت انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية بنحو 87 مليار متر مكعب، في الأسبوع الأسبق.

وفور صدور بيانات مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية، ارتفعت عقود الغاز الطبيعي الآجلة تسليم فبراير بنسبة 4.30% إلى مستوى 2.540 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بعد صدور مخزونات الغاز الأمريكية مباشرة.

يُذكر أنه يتم إصدار بيانات مخزونات الغاز الطبيعي بشكل أسبوعي من قِبل إدارة الطاقة الأمريكية، ويقيس المؤشر حجم التغير في مخزونات الغاز الطبيعي تحت الأرض بالقدم المكعب، خلال الأسبوع الماضي،

وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن هذا المؤشر مؤشر أمريكي بالأساس، فإنه يؤثر على الدولار الكندي نظرًا لكبر حجم قطاع الطاقة بكندا، كما أنه يؤثر بقوة على أسعار الغاز الطبيعي بتعاملات سوق السلع.