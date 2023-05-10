إدارة معلومات الطاقة تخفض توقعاتها لأسعار خامى برنت ونايمكس

اضطرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إلى خفض توقعاتها لإنتاج النفط في الولايات المتحدة، مع تقليل تقديراتها لأسعار الخام، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة في تقرير الآفاق قصيرة الأجل، وصول متوسط سعر خام برنت القياسي عند 78.65 دولار في العام الجاري، بهبوط 7.5% عن التقديرات السابقة.

كما تتوقع الوكالة وصول سعر خام برنت في العام المقبل إلى 74.47 دولار، بهبوط 8.3% عن التقديرات السابقة.

كما تشير توقعات إدارة معلومات الطاقة إلى وصول سعر خام نايمكس الأمريكي إلى 73.62 دولار هذا العام و69.47 دولار في العام المقبل، ما يمثل تراجعًا 7.1% و7.6% على الترتيب مقارنة بالتقديرات السابقة.

وعلى جانب آخر، توقعت الوكالة وصول إنتاج النفط الأمريكي إلى 12.53 مليون برميل يومياً في العام الجاري، بهبوط 0.1% عن التقديرات السابقة.



كما ترى الإدارة أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة سوف يسجل 12.69 مليون برميل يومياً في عام 2024، بانخفاض 0.5% عن التوقعات السابقة.