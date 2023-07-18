إدارة معلومات الطاقة تتوقع تراجع إنتاج النفط الصخري الأمريكي في أغسطس

توقع تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يتراجع إنتاج النفط الصخري الأمريكي في أغسطس، بعدما وصل إلى مستويات قياسية في يونيو ويوليو.

وأوضح التقرير أن إنتاج النفط الخام الأمريكي يستعد للتراجع في أغسطس وذلك للمرة الأولى هذا العام ليصل إلى 9.4 مليون برميل يوميًا.

يذكر أن النفط الصخري هو الخام الذي أحدث ثورة في صناعة الطاقة وشكل نقطة تحول في اقتصاد الولايات المتحدة، ويقود ذلك الانخفاض المتوقع بالدرجة الأولى تراجع الإنتاج في حوض بيرميان.

ومن المتوقع أن يؤدي ذلك الانخفاض إلى جانب تخفيضات “أوبك+” للإنتاج إلى عجز في إمدادات النفط العالمية بحلول نهاية العام.