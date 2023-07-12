إدارة معلومات الطاقة تتوقع ارتفاع إنتاج الخام إلى 12.56 مليون برميل هذا العام

اضطرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى خفض توقعاتها لإنتاج النفط الخام الأمريكي لعام 2023 بنحو 50 ألف برميل يوميا بعد أن مددت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها أجل خفض الإنتاج إلى عام 2024.

وقالت الإدارة في توقعاتها القصيرة الأجل للطاقة إن من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الخام 670 ألف برميل يوميا إلى 12.56 مليون هذا العام، وهو ما يقل عن التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى زيادة بنحو 720 ألفا.

وسبق أن ذكرت الإدارة أن خفض إنتاج أوبك+ من المتوقع أن يقلص مخزونات النفط العالمية في كل من الأرباع الخمسة المقبلة ويعزز أسعار النفط العالمية في أواخر 2023 وأوائل 2024.

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الآن أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت في السوق الفورية 78 دولارا للبرميل في يوليو ، على أن تصل أسعار النفط الخام إلى 80 دولارا للبرميل في الربع الرابع من 2023.

وبلغ أحدث ارتفاع سجلته أسعار العقود الآجلة لخام برنت اثنين بالمئة إلى 79.34 دولار للبرميل يوم الثلاثاء.

وقالت الإدارة إن سوق النفط ستظل تعاني شحا في النصف الثاني من 2023، مستشهدة بالطلب القوي من الصين والدول النامية إلى جانب خفض الإمدادات الذي أعلنت عنه في الآونة الأخيرة السعودية وروسيا، وهما من أكبر المصدرين في العالم.

ومن المتوقع في الوقت نفسه أن يزداد الطلب على النفط في الولايات المتحدة والعالم.