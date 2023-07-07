إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: مخزونات النفط الخام تنخفض أكثر من المتوقع

شهدت مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير بالولايات المتحدة هبوطا الأسبوع الماضي، وفق أحدث البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام انخفضت 1.5 مليون برميل إلى 452.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي. وكان محللون توقعوا انخفاضها مليون برميل في استطلاع أجرته رويترز.

وقالت الإدارة إن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 400 ألف برميل الأسبوع الذي انتهى في 30 يونيو

.وأضافت الإدارة أن استهلاك مصافي التكرير الأمريكية للخام انخفض 224 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي. وتراجعت معدلات تشغيل المصافي 1.1 نقطة مئوية في ذلك الأسبوع.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين انخفضت 2.5 مليون برميل إلى 219.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، وذلك مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رويترز بانخفاضها 1.4 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت بواقع مليون برميل إلى 113.4 مليون برميل، مقابل توقعات بارتفاعها 300 ألف برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الخام الامريكية ارتفع 1.9 مليون برميل يوميا.