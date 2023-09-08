إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: مخزونات النفط تنخفض على غير المتوقع

سجلت مخزونات النفط الأمريكية انخفاضًا هائلاً بحوالي 6 ملايين برميل، بينما كانت التوقعات تحوم حول انخفاض في حدود 2 مليون برميل، بحسب بيانات رسمية.

وكشفت بيانات معلومات إدارة الطاقة الأمريكية عن انخفاض مخزونات النفط بواقع 6.307 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاضها 2.064 مليون برميل، بينما سجلت في الأسبوع قبل الماضي انخفاضًا بواقع 10.584 مليون برميل.

وتأثرت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم بمجموعة من البيانات المتباينة من الصين مع انخفاض إجمالي الصادرات 8.8% في أغسطس على أساس سنوي وانكماش الواردات 7.3%.

لكن واردات النفط الخام ارتفعت 30.9 % على أساس سنوي.

وارتفع الخامان القياسيان في وقت سابق من الأسبوع بعد أن مددت السعودية وروسيا، أكبر مصدرين للنفط في العالم، التخفيضات الطوعية في الإمدادات حتى نهاية العام.

وجاء ذلك علاوة على تخفيضات اتفقت عليها عدة دول في مجموعة أوبك+ في أبريل وتستمر حتى نهاية عام 2024.