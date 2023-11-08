إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تؤجل إصدار بيانات المخزونات الأسبوعية لهذا السبب

لجأت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى إرجاء إصدار بياناتها التي كانت مجدولة في الفترة من الثامن وحتى العاشر من نوفمبر الحالي.

ويُعزى القرار الذي اتخذته إدارة معلومات الطاقة إلى استكمال تحديث أنظمتها المخطط له، وسوف يتم استئناف عملية النشر المنتظمة للبيانات في الثالث عشر من نوفمبر.

ويؤثر ذلك التأجيل على صدور البيانات المجدولة التي تشمل تقرير مخزونات النفط الأسبوعي الذي كان مقررًا صدروه في الثامن من نوفمبر، والتقرير الأسبوعي عن مخزونات الغاز الطبيعي.

ولكن ستواصل إدارة معلومات الطاقة جمع البيانات لهذه التقارير وستنشر معلومات عن مخزونات النفط تغطي أسبوعين في الخامس عشر من نوفمبر، وبيانات مخزونات الغاز الطبيعي في اليوم التالي.