إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: ارتفاع مفاجئ لمخزون النفط في الولايات المتحدة

شهد مخزون النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفاعًا مفاجئًا، خلال الأسبوع الماضي، في حين يراهن المتعاملون في سوق النفط على زيادة الاستهلاك، قبل بدء موسم السفر الصيفي بالولايات المتحدة، سواء عبر الطرق البرية أو الطيران، حسبما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وذكرت الإدارة أن مخزون النفط الخام تراجع، خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم 5 مايو الحالي، بمقدار 2.951 مليون برميل، بعد تراجعه في الأسبوع السابق بمقدار 1.280 مليون برميل، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بمقدار 910 آلاف برميل.

وبالنسبة للبنزين ذكرت إدارة معلومات الطاقة أن المخزون تراجع، خلال الأسبوع الماضي، بمقدار 3.168 مليون برميل، في حين كانت التوقعات تشير إلى تراجع بمقدار 1.233 مليون برميل، بعد زيادته بمقدار 1.743 مليون برميل في الأسبوع السابق.

في المقابل أظهرت بيانات المخزون الأمريكي، الصادرة عن معهد البترول الأمريكي الممثل لمصالح الشركات، أمس، ارتفاع المخزون، خلال الأسبوع الماضي، بمقدار 3.6 مليون برميل.