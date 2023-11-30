إدارة معلومات الطاقة: ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية 1.6 مليون برميل خلال أسبوع

مخزونات النفط ارتفعت 1.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من نوفمبر الحالي.

إدارة معلومات الطاقة: ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية 1.6 مليون برميل خلال أسبوع
محمد عبد السند

محمد عبد السند

12:14 م, الخميس, 30 نوفمبر 23

سجلت مخزونات النفط الأمريكية ارتفاعًا بأكثر من التوقعات، خلال الأسبوع الماضي، في الوقت الذي زادت فيه أيضًا مخزونات البنزين ونواتج التقطير، وفق ما أورده موقع إنفيستينج دوت كوم.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط ارتفعت 1.6 مليون برميل، خلال الأسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من نوفمبر الحالي.

في غضون ذلك أشارت التوقعات إلى زيادة 900 ألف برميل. فيما أضافت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة 1.8 مليون برميل، وارتفع مخزون المقطرات- يشمل الديزل وزيت التدفئة- بنحو 5.2 مليون برميل.

محمد عبد السند

محمد عبد السند

12:14 م, الخميس, 30 نوفمبر 23