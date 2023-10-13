إدارة معلومات الطاقة: ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية 10.2 مليون برميل خلال أسبوع

سجلت مخزونات النفط في الولايات المتحدة زيادة بأكثر من التوقعات، خلال الأسبوع الماضي، بينما تراجعت مخزونات البنزين والمقطرات خلال الفترة نفسها، حسبما ذكر موقع إنفيستنج دوت كوم، نقلًا عن بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم، أن مخزونات النفط ارتفعت 10.2 مليون برميل، خلال الأسبوع المنتهي في السادس من أكتوبر الحالي،

في حين كانت التوقعات تشير إلى زيادة 1.3 مليون برميل. بينما تراجعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة 1.3 مليون برميل، وانخفض مخزون المقطرات 1.8 مليون برميل.