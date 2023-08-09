إدارة معلومات الطاقة: ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي إلى 12.76 مليون برميل يوميا 2023

من المتوقع أن يشهد إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفاعا بواقع 850 ألف برميل يوميا إلى 12.76 مليون في 2023، حسبما ورد في تقرير شهري صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وأظهرت بيانات الإدارة أنه من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الخام 330 ألف برميل يوميا إلى 13.09 مليون في 2024.

وبلغ إنتاج الولايات المتحدة من النفط أعلى مستوى له على الإطلاق في 2019 عند 12.3 مليون برميل يوميا، قبل أن تسحق جائحة كوفيد-19 الطلب والأسعار وتتضرر أعمال الحفر بسبب ارتفاع التكاليف التي قلصت هوامش الربح ومطالب المستثمرين بالحد من الإنفاق.

وقالت إدارة معلومات الطاقة، إن الزيادة المتوقعة ترجع لتوقعات بزيادة إنتاجية الآبار وارتفاع أسعار النفط الخام.

وذكر تقرير الإدارة أن من المتوقع أن يصل سعر البرميل إلى 86 دولارا في النصف الثاني من 2023، بارتفاع نحو سبعة دولارات عن التوقعات السابقة.

تواصل أسعار النفط الخام الارتفاع منذ يونيو، فيما يرجع أساسا إلى تمديد السعودية للتخفيضات الطوعية لإنتاجها من الخام وزيادة الطلب العالمي.