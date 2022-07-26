إدارة معلومات الطاقة: أمريكا الأولى عالميا في تصدير الغاز الطبيعي المسال بالنصف الأول

أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية كبر مصدًر للغاز الطبيعي المسال في العالم خلال النصف الأول من العام 2022، بينما زادت البلاد الإمدادات إلى أوروبا وسط أزمة أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وأضافت الوكالة الحكومية أن صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال صعدت بنسبة 12 % إلى متوسط بلغ 11.2 مليار قدم مكعبا يوميا في النصف الأول من العام مقارنة مع النصف الثاني من 2021 ، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأسهمت زيادة طاقة تصدير الغاز المسال وارتفاع الأسعار والطلب، خصوصا من أوروبا، في دعم الصادرات.

في غضون ذلك أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة، أن قرابة 71 % من صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية إلى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على مدار الأشهر الخمسة الأولى من العام.

وبلغت سعة تسييل الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة متوسط 11.4 مليار قدم مكعب / يوم، على أن تصل في ذروتها إلى متوسط 13.9 مليار قدم مكعب / يوم في المدى القصير.

ومنذ نهاية العام الماضي، استوردت دول أوروبا المزيد من الغاز الطبيعي المسال بشكل متزايد للتعويض عن انخفاض واردات خطوط الأنابيب من روسيا، ولتخزين الغاز الطبيعي.

زادت واردات الغاز الطبيعي المسال في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بنسبة 63% خلال النصف الأول من عام 2022 إلى 14.8 مليار قدم مكعب في اليوم في المتوسط.

ذهبت معظم صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وهو ما يمثل 71%، أو 8.2 مليار قدم مكعب / اليوم، من إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية

وعلى غرار ما حدث في العام 2021، أرسلت الولايات المتحدة معظم الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة خلال النصف الأول من العام، حيث قدمت 47% من إجمالي واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال، 14.8 مليار قدم مكعب في اليوم، تليها قطر بنسبة 15%، وروسيا بنسبة 14%، وأربع دول أفريقية مجتمعة بنسبة 17%.