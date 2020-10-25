إدارة مصر المقاصة تؤجل اجتماع حسم صفقة بيع رعاية النادى الرياضى إلى الثلاثاء

قرر مجلس إدارة شركة مصر المقاصة للايداع والحفظ المركزى ، تأجيل عقد الاجتماع المقرر اليوم لحسم مصير صفقة بيع حق رعاية نادى مصر للمقاصة، ليوم الثلاثاء المقبل.

وقالت مصادر مقربة من الملف – فى تصريحات خاصة لـ “المال” – إن مجلس الإدارة قرر تأجيل الاجتماع بسبب انشغال أغلبية الأعضاء فى ظل تراجع مؤشرات البورصة والتى تكثف من أعمال الأعضاء المنتدبين لشركات السمسرة، بجانب شركة مصر المقاصة بنفسها.

وكانت “المال” قد نشرت اليوم اقتراب شركة استادات القابضة المملوكة لرجل الأعمال محمد كامل، من الاستحواذ على حق رعاية نادى مصر للمقاصة نظير مبلغ 89 مليون جنيه .

وقالت مصادر إن مجلس إدارة شركة مصر المقاصة للايداع كان من المفترض أن يجتمع اليوم لإصدار القرار النهائى لاختيار الشركة الفائزة بصفقة بيع نادى مصر للمقاصة، مع التأكيد على أن عرض ستادات القابضة هو الأوفر حظاً بعدما تمت الموافقة عليه من لجنة الاستثمار بالمقاصة.

وكانت “المال” انفردت فى السابق بالكشف عن دخول شركة ستادات القابضة، التى تملك عدة ملاعب رياضية بالمحافظات، ويديرها رجل الأعمال محمد كامل دخلت دائرة المهتمين بشراء المقاصة سبورت، فى إطار خطتها التوسعية بمجال الرياضة، ورغبتها فى تملك نادٍ رياضى لخدمة القاعدة العريضة من أعضائها.

وأكدت المصادر أن عرض ستادات يتضمن فقط شراء حق رعاية نادى مصر للمقاصة من شركة المقاصة، على أن يتبعها تغيير اسم النادى إلى “سيتى كلب” وهو اسم الأندية التى تعتزم ستادات إنشاءها فى الاقاليم والتى تستهدف بلوغها 15 فرعاً بحلول 2022، على ان تكون صفقة المقاصة البوابة الرئسية لاختراق نشاط كرة القدم.

وأكدت المصادر أن صفقة ستادات القابضة لا تتضمن شراء باقى الأصول المملوكة لشركة المقاصة سبورت، ومنها شركة النجيل الصناعى ، كما لا يتضمن المديونية السابقة على مصر للمقاصة نظير الرعاية والتى تقارب 80 مليون جنيه.

وتمتلك المقاصة سبورت بخلاف عقد رعاية نادى مصر للمقاصة حصة فى الشركة المصرية لصناعة المستلزمات الرياضية التى أسستها منذ 3 سنوات بالشراكة مع وزارتى الإنتاج الحربى والشباب والرياضة.

ولفتت المصادر إلى أن شركة مصر للمقاصة ستتجه خلال الفترة المقبلة لاستكمال المساهمة فى الشركات التابعة للمقاصة سبورت، بهدف زيادة حجم الأعمال، وتعزيز الربحية، وتحديداً بشركة النجيل الصناعى التى دخلت فى مفاوضات جادة مع أكثر من جهة لتوريد المنتجات.

وتابعت : قيادات وزارة الإسكان اجتمعت مؤخراً مع مسئولى وزارتى الرياضة والإنتاج الحربى لبحث إمكانية الاستفادة من النجيل الصناعى فى أعمال اللاند سكيب بالمدن العمرانية الجديدة، وهو ما يمثل نقلة للمصنع فى حال تنفيذه .

وأوضحت المصادر أن مجلس المقاصة سيبحث ملف مديونية ملف رعاية النادي الرياضى خلال اجتماع اليوم، وسيتم تحديد أنسب آلية لسدادها أو هيكلتها من جديد .

ويبلغ رأسمال شركة المقاصة سبورت 42 مليون جنيه، بواقع 71% لشركة مصر المقاصة، و 14% للشركة الدولية لادارة المشروعات التابعة لمصر المقاصة، وحصة أخرى لشركتى الأهلى للتنمية والاستثمار، وكايرو كابيتال، التى يسيطر على إدارتهما رجل الأعمال توفيق دياب، بجانب مساهمات صغيرة لمستثمرين أفراد.

وكشفت “المال” منذ عدة شهور عن توجه شركة مصر المقاصة للتخارج مع ذراع المقاصة سبورت وبيع حصتها وخلال تلك المدة تلقت عدة استفسارات وعروض للاستحواذ تم رفضها.

وخلال العام الماضى حصلت مصر المقاصة على 24.1 مليون جنيه من ذراع الرياضة و أقرت الأخيرة توزيعات نقدية على المساهمين بواقع 1.15 جنيه للسهم، كما قامت ببيع لاعبين بقيمة 45 مليون جنيه.

وأوضحت المصادر أن المقاصة تلقت فى السابق عدة عروض لشراء المقاصة سبورت، أبرزها عرض مقدم من تحالف مستثمرين بقيادة عمرو مصطفى الرئيس التنفيذى لشركة المقاصة سبورت، ولكنها عروض لم يتم التوصية لها من لجنة الاستثمار بالمقاصة لانخفاض السعر المقدم ، ولكن اجتماع اليوم قد يحمل مزيد من المفاجآت فى صفقة بيع نادى مصر المقاصة.