إدارة محيط تجهل أسباب توقف الموقع عن العمل‎

مصادر : تحديد ملابسات الموضوع صباح الإثنين المال – خاص : علمت "المال" أن الإدارة التنفيذية لموقع محيط – شبكة الإعلام العربية - غير متأكدة حتى الآن عما إذ كان الموقع خارج نطاق العمل بسبب عطل فنى أم تم حجبه…



مصادر : تحديد ملابسات الموضوع صباح الإثنين

المال – خاص :

علمت “المال” أن الإدارة التنفيذية لموقع محيط – شبكة الإعلام العربية – غير متأكدة حتى الآن عما إذ كان الموقع خارج نطاق العمل بسبب عطل فنى أم تم حجبه فعليا لينضم بذلك إلى قائمة المواقع المحجوبة فى مصر وكان آخرها “البورصة” و”الديلى نيوز”.

وقالت مصادر مقربة من الموقع لـ “المال” إنه سيتم تحديد ملابسات الموضوع بالكامل صباح الاثنين، لمعرفة السبب الحقيقى وراء التوقف.

على صعيد آخر ، حاولت “المال” تصفح الموقع الرسمى لاتحاد الإذاعة والتليفزيون – أخبار مصر “egynews، ولكنها لم تتمكن من ذلك.

يذكر أن جهات أمنية أصدرت قرارا خلال الأسبوع الماضى بحجب قائمة بأسماء 21 موقعًا فى مصر هى شبكة مواقع قناة الجزيرة القطرية – والجزيرة الوثائقية – هافنجتون بوست عربي – الشرق القطرية – مصر العربية – العربي 21 – الشعب – كلمتي – الحرية بوست – حسم – حماس – إخوان أونلاين – رصد – بوابة القاهرة – العربي القطرية – الوطن القطرية – الراية القطرية – نافذة مصر – ووكالة الأنباء القطرية ” قنا.