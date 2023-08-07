إدارة تموين وسط بالإسكندرية تضبط 481 علبة سجائر مجهولة المصدر

قامت إدارة تموين وسط، التابعة لمدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة، وتحت إشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك، بحملة تموينية بنطاق الإدارة، وذلك بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لضبط ومتابعة الأسواق.

وقد أسفرت حملة إدارة تموين وسط عن ضبط أحد المحلات بمنطقة محطة مصر؛ وذلك لحيازته عدد 481 علبة سجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالّة على حيازتها،

وكذلك ضبط سوبر ماركت بمنطقة محطة الرمل؛ وذلك لحيازته عدد 30 علبة شيكولاتة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأصدر المهندس أحمد إبراهيم، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بمطاردة المتلاعبين بأسواق قطاع السجائر، وكذلك مطاردة السلع الغذائية منتهية الصلاحية حفاظًا على صحة المواطنين.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات، للعرض على وكيل النائب العام.