إدارة برنامج المشغل الاقتصادي تعقد اجتماعا مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات

عقدت إدارة برنامج المُشغّل الاقتصادي المعتمد بمصلحة الجمارك، اجتماعا مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ورشة عمل «آليات نظام المُصدِر المُعتمد»، بقاعة المؤتمرات بمقر الهيئة بميناء القاهرة الجوي.

جاء ذلك بحضور أمل نوس جندي، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لبرنامج المشغل الاقتصادي وفريق البرنامج، والخبير الإيطالي لمشروع التوأمة جيتانو، وعدد كبير من ممثلي الشركات المنضمة إلى برنامج المُشغّل الاقتصادي، بهدف تعريف ممثلي هذه الشركات بـ«الميزة الجديدة» الممنوحة لهم من الهيئة، وآليات الانضمام، والشروط الخاصة بتسجيل المُصدر المعتمد لدى الهيئة.

استهلت الورشة أعمالها بكلمة المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والذي أشار إلى أن الهيئة ستقوم بإتاحة بدء التسجيل ببرنامج المصدر المعتمد على موقع الهيئة www.goeic.gov.eg اعتبارًا من الأول من شهر أكتوبر المقبل، منوهًا إلى أنه سيتم البدء بتسجيل عدد 107 شركة المنضمين لنظام المشغل الاقتصادي «المصدرين» كمرحلة أولى وتسجيل باقي الشركات المصدرة في المرحلة الثانية بهدف الاستعاضة عن شهادة المنشأ عن طريق وضع رقم المصدر المعتمد على الفاتورة الإلكترونية وبموجبها تعامل هذه الفاتورة معاملة وثيقة منشأ البضاعة، لزيادة التنافسية المالية للمصدرين المنضمين لمنظومة المشغل الاقتصادي في الأسواق الخارجية.

وفي كلمتها أعربت أمل نوس جندي رئيسة البرنامج عن شكرها العميق لرموز الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المتمثل في المهندس عصام النجار رئيس الهيئة، والدكتورة داليا شهاب الدين رئيس الإدارة المركزية للصادرات والمنشأ بالهيئة، لتعاونهم غير المحدود وتقديمهم مزايا وتيسيرات جديدة لعملاء البرنامج .

وأكدت في كلمتها على عمق العلاقات التي تربط مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لاسيما الشراكة الاستراتيجية والتعاون البناء بين برنامج المُشغّل الاقتصادي والهيئة ورغبة الطرفين المؤكدة في تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الشركات المعتمدة بالبرنامج، عن طريق تقديم خدمات ومزايا وتيسيرات جديدة يكون لها مردود ايجابي على حركتي الاستيراد والتصدير لهذه الشركات.

على الجانب الآخر أثنت الدكتورة داليا شهاب الدين على التعاون الوثيق بين الهيئة ومنظومة المشغل الاقتصادي المعتمد بالجمارك، ورحبت بالسادة الحضور، ومن خلال عرض تقديمي تناولت فيه بالشرح الوافي مفهوم المصدر المعتمد وآليات التسجيل بالهيئة، وان الخدمة الجديدة تهدف إلى تخفيض زمن التصدير، عن طريق تقليل المستندات وأجرت حوار مفتوح مع المصدرين للرد على التساؤلات والاستفسارات الخاصة بكيفية التسجيل والانضمام لنظام المصدر المعتمدتين .

وأكدت مصلحة الجمارك مؤخرًا أن خدمة الفاعل الاقتصادي تسهم في تبسيط إجراءات الإفراج عن البضائع بالموانئ والمنافذ الجمركية بهدف تقليل معدلات زمن الإفراج عن البضائع وتخفيف تكلفة عملية الاستيراد من الخارج.

وأجرت مصلحة الجمارك تعديلات على معايير وشروط انضمام المستخلصين لمنظومة الفاعل الاقتصادي المعتمد مؤخرا، تضمنت ألا يقل حجم أعمال شركة التخليص عن 500 مليون جنيه أو ما يعادلها.

وشمل قرار فبراير تسهيلات يمكن أن يحصل عليها المنضمون لمنظومة الفاعل الاقتصادي، التى منها أولوية الدور فى قيد البيان الجمركى بدفتر 46، ومنح المسار الأخضر للرسالة حال عدم وجود ملاحظات على المستورد، بالاضافة الى أولوية الدور فى العرض على جهاز الفحص بالأشعة بالمنافذ الجمركية.

كما تعطي الميزة أولوية الدور فى الكشف والمعاينة وسحب العينات، وفى صرف البضائع، علاوة على ميزة استكمال إجراءات الإفراج بعد مواعيد العمل الرسمية، ومنح المستخلص ميزة اللجوء للمنسق الميدانى للبرنامج الموجود فى المركز اللوجستى بالقاهرة، والمركز اللوجستى ببورسعيد والمراكز اللوجستية التى يتم إنشاؤها لحل أى مشكلة أثناء إنهاء إجراءات الإفراج، والتمتع بميزة متابعة مراحل فحص العينة طرف الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للرسالة التى يعمل فى إجراءاتها المستخلص المعتمد.

كما يتم تخصيص مدير حسابات بمصلحة الجمارك للرد على الاستفسارات المتعلقة بالاستيراد والتصدير أو أعمال التخليص، وإمداد البرنامج للمستخلص المعتمد بالمنشورات التى تصدر عن مصلحة الجمارك فور إصدارها عن طريق بريده الإلكترونى.