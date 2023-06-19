إدارة المصايف في الإسكندرية: القروش الصغيرة تتواجد في البحر المتوسط بمواسم التزواج وشواطئنا آمنة

حسم الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية إن شواطيء المحافظة أمنة وسواحل البحر المتوسط بشكل عام.

جاء ذلك خلال مداخلة مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”، ردا على الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر صوراً لصيادين يلتقطون صوراً لأسماك قرش صغيرة تم صيدها عبر صيادين في شواطيء المحافظة.

وقال: “أولاً الصور المرصودة ليست في شواطيء مصرية وثانياً من الطبيعي تواجد القروش الصغيرة في مثل هذا الوقت من العام وهو موسم التزواج والتكاثر”.



وأضاف : “تم التواصل فور ورود تلك الصور مع علماء معهد البحار وأكدوا أنه طبيعي تكون القروش الصغيرة موجودة في البحر المتوسط عشان موسم التزواج لكن موطنها يبعد مابين 2.5-3 كيلو متراً عن شواطيء الاسكندرية ولكن موسم التزواج سبب سبب رئيسي في تواجدها بكثرة”.



وتابع: “سؤال الناس هل نحن معرضون لهجوم القروش على الشواطيء ؟ الاجابة قطعاً شواطيء الاسكندرية أمنة و سواحل البحر المتوسط بشكل عام لأن هذه الأسماك لها طبيعة خاصة تعيش على أعماق كبيرة ولاتعيش في المياه الضحلة حيث تختلف درجة حرارة الشواطيء مختلفة عن درجة حرارة الاعماق”.



وشدد على أنه مع اختلاف درجات الحرارة بين الاعماق والمياه الضحلة فإن الأغذية التي تحتاجها القروش لاتتوافر على السواحل والشوطيء لأن الغذاء في الأعماق بالإضافة إلى أن هذه القروش بعد نموها وكبر حجمها تغادر.



وشدد عبد الرازق على أن محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف أصدر تعليمات بتشكيل مجموعات عمل ممتدة على شواطيء الاسكندرية من المختصين لمتابعة اية ظواهر غير طبيعية وتم التنبيه على الصيادين الإخطار فوراً فور رصد أي نوعية من تلك الأسماك والقروش الصغيرة للتعامل الفوري معها.