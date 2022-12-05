إدارة المشغل الاقتصادي بمصلحة الجمارك تتعاون مع نظييرتها البحرينية

كشفت أمل نوس جندي رئيس برنامج المشغل الاقتصادي، بمصلحة الجمارك المصرية، عن الاتفاق مع الجمارك البحرينية بتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين.

وأضافت أنه تم عقد اجتماع بين مصلحة الجمارك المصرية وشئون الجمارك بمملكة البحرين بهدف الإعتراف المتبادل بين برنامج المشغل الإقتصادى المعتمد المصري ومثيله بالجمارك البحرينية.

وأكدت أن هذا يأتي في إطار خطة العمل المبرمة بين الطرفين، تمهيداً لإبرام إتفاقية الإعتراف المتبادل النهائية.

حضر الاجتماع أمل نوس جندي رئيسة البرنامج، ومها ماهر مدير عام إدارة العملاء و صالح عبد القادر مدير عام إدارة العمليات بزيارة جمارك البحرين.

استهل وفد المشغل الاقتصادي المصري برنامج الزيارة بتفقد مبنى شئون الجمارك البحرينية، فيما قام الجانب البحريني بإطلاع وفد البرنامج المصري على آليات إنضمام الشركات إلى المشغل الاقتصادي البحريني، وطرق التحقق، والمزايا والتيسيرات الممنوحة لهم، من خلال عرض تقديمي، كما جرت مناقشات واستفسارات بين الجانبين غطت كافة الموضوعات المشتركة.

كما قام وفد المشغل الإقتصادى المعتمد بزيارة إحدى الشركات المعتمدة ببرنامج المشغل الاقتصادي البحريني، للتعرف على كيفية التحقق من المعايير اللازمة للإنضمام، وكذلك التعرف على المزايا التي عادت على الشركة بعد إنضمامها للبرنامج البحريني، من حيث تخفيض زمن الإفراج، وخفض عمليات التفتيش من خلال معايير برنامج المخاطر.

كما قام وفد المشغل الاقتصادي المعتمد المصري بزيارة ميناء خليفة بن سلمان ( المنفذ البحرى )، والمركز اللوجيستى وزيارة جسر الملك فهد.

كما قامت أمل نوس رئيسة البرنامج بتقديم الشكر للجمارك البحرينية على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وأثنت على مجهودهم غير العادي في ملف المشغل الاقتصادي البحريني، والذي يحظى باهتمام الجمارك البحرينية البالغ، ومواكبته للتطورات الدولية، وأشادت بتعاونهم اللامحدود في تبادل الملفات، وحرصهم الشديد على إطلاع الجانب المصري على كافة الأمور المتعلقة بالمشغل الاقتصادي البحريني.

الجدير بالذكر أن الهدف الرئيسي من زيارة وفد المشغل الاقتصادي المعتمد المصري للجمارك البحرينية، يتمثل في إستكمال باقى خطوات التفاوض بين الطرفين، تمهيداً لإبرام الإتفاق النهائى بينهما فى منتصف عام 2023 .