إدارة المساحة العسكرية : سلمنا 334 ألف تقرير من منظومة المتغيرات المكانية للمحافظات

قال اللواء أركان حرب شريف صالح، مدير إدارة المساحة العسكرية، إنه خلال العامين الماضيين تم إرسال عدد 334 ألف تقرير من منظومة المتغيرات المكانية إلى المحافظات.

وأضاف أنه تم البدء في إنشاء فرع لوحدة التغيرات المكانية في كل محافظة، وتم البدء بفرعين في كل من محافظة المنيا ومحافظة القليوبية.

ونوه بأنه سيتم الانتهاء من فرع الإسكندرية خلال 48 ساعة، وخلال شهرين سوف ينتهون من جميع المحافظات.

اللواء أركان حرب شريف صالح مدير إدارة المساحة العسكرية قال ذلك، خلال اجتماعٍ عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم؛ لمتابعة أداء منظومة المتغيرات المكانية بجميع المحافظات، والتي أُنشئت لرصد التعديات والبناء العشوائي.

وانعقد الاجتماع بحضور محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وعاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمود توفيق وزير الداخلية إضافة إلى اللواء أركان حرب شريف صالح مدير إدارة المساحة العسكرية .

وقال مدير إدارة المساحة العسكرية إنه يتم تدريب المسئولين عن وحدات التغيرات المكانية الفرعية بالمحافظات.

وتم عقد عدد ست دورات تدريبية بإدارة المساحة العسكرية لتدريب 118 مختصًّا بواقع من 3-4 مختصين لتأهيل العاملين بمنظومتي استرداد أراضي الدولة والمتغيرات المكانية في المحافظات المختلفة.

وقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، أنه لن يكون هناك مد للتصالح في مخالفات البناء، والمدى الزمني الموجود في القانون هو آخر سبتمبر، وعقب انتهاء تلك الفترة سوف يتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها.

وشدد رئيس الوزراء على أنه لا تهاون مع أي حالة بناء على الأراضي الزراعية في هذه مخالفات تمثل لنا قضية حياة أو موت، كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة أن التعدي يكون على أفضل الأراضي الزراعية، بينما ننفق عشرات المليارات لاستصلاح الأراضي الصحراوية.