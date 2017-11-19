إدارة المخلفات: جارى الانتهاء من دراسات نقل مقالب القمامة

سمر السيد قالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، إن الجهاز يعكف على الانتهاء من دراسات نقل مقالب القمامة والمخلفات الصلبة لمواقع أخرى لدفنها بوسائل صحية، مضيفةً أنه من المقرر العمل على إستراتيجية مستقبلية فى إعادة تدوير قش الأرز لفرمه لاستخدامه من الفلاحين كعلف للحيوانات. وأضافت

سمر السيد

قالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، إن الجهاز يعكف على الانتهاء من دراسات نقل مقالب القمامة والمخلفات الصلبة لمواقع أخرى لدفنها بوسائل صحية، مضيفةً أنه من المقرر العمل على إستراتيجية مستقبلية فى إعادة تدوير قش الأرز لفرمه لاستخدامه من الفلاحين كعلف للحيوانات.

وأضافت يوسف، فى كلمتها بفعالية الاحتفالية التى نظمتها وزارة البيئة -اليوم الأحد- بمناسبة الانتهاء من أعمال مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة باسم “السحابة السوداء” لعام 2017، أن الوزارة بجهازيها “تنظيم إدارة المخلفات وشئون البيئة”، تغرس مبدأ أساسى هو إعادة تدوير قش الأرز واستخدامه فى أمور تدر عائد للاقتصاد.

وأوضحت أن دور الجهاز فى منظومة الاستفادة من قش الأرز والقضاء على السحابة السوداء تمثلت فى جمع المخلفات لإعادة استخدامها.

وخلال الاحتفالية عرضت الإجراءات التى إتخذتها الوزارة بالتعاون مع الوزارت والمحافظات والجهات الحكومية الأخرى، لتنفيذ منظومة متكاملة لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز والسحابة السوداء.

وحضر اللقاء الدكتور خالد فهمى وزير البيئة وعدداَ من المحافظين، ومحمد شهاب عبد الوهاب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وبدأت أزمة السحابة السوداء فى مصر فى عام 1997، نتيجة حرق قش الأرز والمخلفات الزراعية، الذى يتم فى فصل الخريف من كل عام.