«إدارة التقاوى» تبدأ استعدادات موسم الزراعة الشتوية الاستراتيجية مبكرا

تستعد وزارة الزراعة ممثلة فى إدارة إنتاج التقاوى وفروعها فى المحافظات لطرح تقاوى المحاصيل الشتوية المهمة وهى القمح والفول البلدى والشعير والفاصوليا والبرسيم والحبة السوداء.

وطبقا لتقرير صادر عن الإدارة ، حصلت «المال» على نسخة منه ، فإن سعر عبوة القمح وزن 30 كجم سجل فى الموسم 2024-2023 نحو 650 جنيها والفول البلدى زنة 35 كجم 1400.

وطبقا للتقرير فإن عبوة الشعير زنة 30 كجم سجلت 700 جنيه والفاصوليا وزن 10كجم 550 والبرسيم زنة 10 كجم 450 والحبة السوداء الكيلو 1350.

وكشفت مصادر بوزارة الزراعة لـ«المال» أن المحاصيل الشتوية يتم زراعتها فى العروة المبكرة فى أكتوبر ونوفمبر ونظيرتها المتأخرة فى ديسمبر ويناير ويتم الحصاد فى مايو المقبل وأهم هذه المحاصيل هى البرسيم والقمح.

وأضافت المصادر أن المحاصيل الصيفية التى يجرى حصادها فى توشكى حاليا هى عباد الشمس والصويا والذرة الصفراء ويتم عبر هذه السلع إنتاج الزيوت والأعلاف وهى من المحاصيل الإستراتيجية المهمة فى الفترة المقبلة.

وكشفت المصادر أن محصولى الذرة والصويا يعدان من المحاصيل الصيفية التى تزرع فى مايو عقب القمح مباشرة فى توشكى وجنوب الصعيد ثم يتم زراعتها تباعا فى باقى المحافظات.

وأوضحت أنه من بين المحاصيل العلفية التى يتم زراعتها شتاء البرسيم البلدى والبرسيم الحجازى والفول والشعير.

على صعيد آخر، انخفضت أسعار الأعلاف والخامات العلفية الأسبوع الجاري، إذ تراوح الطن بين 21500 إلى 24000 جنيه لبادى التسمين للدواجن، وعلف الماشية 13800 إلى 14700 وأعلاف البط 16500 وعلف الأرانب 14000 وأعلاف الدواجن المخصص لإنتاج البيض 16500 طبقا لعدد من التجار فى الأسواق.

من جانبه، أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة لـ«المال» حدوث تراجع بقيمة 400 جنيه فى طن الذرة المستوردة لتسجل 14700 للأنواع البرازيلية والأرجنتينية.

وأوضح أن سعر طن بذور الصويا المستورة بلغ 27500 جنيه ، وقشر الصويا 12500 وكسر الصويا 18000 للطن بروتين %20 والذرة الصفراء المحلية 12700 والذرة البيضاء المحلية 12800.

من جانبه، أكد حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين، أن مساحة الذرة الصيفية لـ3 من أصنافها الموجودة فى مصر تسجل 4 ملايين فدان وهى الذرة الصفراء والذرة البيضاء والذرة الرفيعة “السورجم” مشيرا إلى أن الذرة من أكثر المحاصيل التى تحقق أرباحا للمزارعين وجار حصادها حاليا ويمكن زراعتها صيفا وشتاء.