إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام تتابع تحقيقات صفع مواطن مصري في الكويت

ذكر أنه تم القبض على المتهم الكويتي مرتكب الواقعة

أعلن مكتب النائب العام المستشار حماده الصاوى أن إدارة التعاون الدولى التابعة لمكتبه تتابع التخقيقات فى واقعة التعدى على مواطن مصرى بدولة الكويت.

وكانت وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام قد رصدت تداول مقطع مصور لمواطن مصري بدولة الكويت خلال تعدي مواطن كويتي عليه بالصفع على وجهه أثناء تأديته عمله بإحدى المراكز التجارية هناك.

وبعرض الأمر على النائب العام وجه سيادته بمتابعة التحقيقات في الواقعة المذكورة.

وتابعت “إدارة التعاون الدولي” بمكتب النائب العام التحقيقات في تلك الواقعة مع الجانب الكويتي، الذي أفاد بإلقاء القبض على المتهم الكويتي مرتكب الواقعة، والتي قيدت جنحة ضرب ضده، وجارٍ استجوابه واستكمال “النيابة العامة الكويتية” التحقيقات.

كتبت نجوى عبد العزيز