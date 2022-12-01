إدارة الاستثمار بمطروح تستعد لطرح أكثر من 50 فرصة اليوم بالمؤتمر الاقتصادي

تستعد إدارة الاستثمار في محافظة مطروح لطرح أكثر من 50 فرصة استثمارية ضمن الأصول المتاحة والمملوكة للمحافظة على المستثمرين خلال المؤتمر الاقتصادي الذي تنظمه المحافظة اليوم .



قالت مصادر مُطلعة لـ«المال» إن لجنة ترويج المشروعات الاستثمارية بالمحافظة برئاسة المستشار محمد صباح مستشار الاستثمار بالمحافظة أعدت أكثر من 50 فرصة استثمارية ضمن الأصول المتاحة للاستثمار بالمحافظة للعرض على المستثمرين الراغبين في اقتناص تلك الفرص .



وأضافت المصادر أن الفرص الاستثمارية التي من المقرر الإعلان عنها تقع فى نطاق عدة مراكز تابعة بالمحافظة وأبرزها مرسى مطروح وسيوة.



وأشارت إلى أن بعض فرص الاستثمار تلك تشمل أنشطة متعددة منها النشاط الزراعي والخدمي .



وأوضحت أن تلك الفرص تضم نحو 15 فرصة استثمارية متنوعة بين فرص استثمار زراعى وصناعى ومنطقة استثمارية للنهوض بها، مع الالتزام بالحفاظ على طابعها البيئى والسياحى.