إدارة الأملاك بمجلس مرسى مطروح تعلن ملاحظات بشأن بعض ملفات التقنين

علمت ” المال ” من مصادر مُطلعة بمحافظة مطروح أن إدارة الأملاك بمجلس مدينة مرسى مطروح قامت بإعداد كشوف بأسماء عدد يزيد عن 70 من المواطنين الذين تحتاج طلباتهم المُقدمة لاستيفاء بعض الملاحظات المشار إليها بتلك الكشوفات لطلبات التقنين طبقا لقانون 144 لسنة 2017 م، تمهيداً لعرضها على لجنة التثمين.

وأضافت المصادر أن هؤلاء المواطنين الذين جاءت أسمائهم بالكشوفات قد تم عمل معاينات مبدئية لهم ويوجد بها بعض الملاحظات بعد أن تقدموا بطلبات التقنين الخاصة بهم طبقا لقانون 144 لسنة 2017 م .

وأوضحت المصادر أن الملاحظات التى جاءت لهؤلاء المواطنين والمطلوب استكمالها مختلفة من ملف لآخر ، وهى أبرزها تقديم خريطة مساحية أو خريطة تنظيمية وفى بعض الملفات مطلوب تقديم الخريطتين ، لافتة إلى أن بعض الملاحظات تشمل إيصال كهرباء أو شهادة تركيب عداد .

وأشارت المصادر إلى أن بعض الملاحظات التى جاءت لهؤلاء المواطنين والمطلوب أستكمالها تشمل أيضاً فرق رسوم أو أن طلب الشهر العقارى به تعديل ، أو مطلوب معاينة للمراجعة على التشطيب .

ولفتت المصادر أن بعض الملاحظات حول بعض الملفات تشمل أن الأرض يوجد بها نزاع قضائى ، أو أنه مطلوب مراجعة على العروض مع توضيح ملكية الممر أو أن الموقع داخل تخصيص مستشفى أو أن مدى أمكانية غلق الشارع المغلق معاينة تخطيط أو تعديل خط التنظيم بالمنطقة

وأشارت المصادر على أهمية سرعة توجه أصحاب تلك الملفات والواردة أسمائهم بتلك الكشوف إلى إدارة الأملاك بمجلس مدينة مرسى مطروح لاستيفاء بعض الملاحظات المشار اليها بالكشوفات لطلبات التقنين طبقا لقانون 144 لسنة 2017 م تمهيداً لعرضها على لجنة التثمين .

وأوضحت مصادر أن الكشوفات التى تم إعدادها خلال الشهر الجارى ، تضم الاسم ورقم المسلسل ورقم الطلب والملحوظة الخاصة بكل طلب .