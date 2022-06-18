إدارة الأغذية الأمريكية تمهد الطريق لتطعيم الأطفال دون الخامسة بلقاحين لـ«كورونا»

وافقت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية على لقاحين مضادين لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” للأطفال تحت سن الخامسة مما يمهد الطريق أمام تطعيم ملايين من الأطفال صغار السن في الولايات المتحدة فور موافقة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها على ذلك، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وكانت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية قد أجازت أمس الجمعة لقاح فايزر- بيونتيك المضاد لـ “كوفيد-19” للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وأربع سنوات ولقاح موديرنا للأطفال من سن ستة أشهر حتى 17 عاما، وأجيز لقاح فايزر بالفعل للأطفال فوق سن الخامسة.

وقال مسؤولو البيت الأبيض إنه قد يتم طرح اللقاحات على الفئات العمرية أقل من خمس سنوات في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، ولا بد وأن تقدم المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها توصياتها حول كيفية إعطاء اللقاحات قبل أن تبدأ حملة التطعيم بشكل جدي.

ورغم أن آباء كثيرين في الولايات المتحدة يحرصون على تطعيم أطفالهم فمن غير الواضح مدى قوة الإقبال على التطعيم، وتشير البيانات الاتحادية إلى أنه تمت إجازة لقاح فايزر- بيونتيك للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما في أكتوبر الماضي ولكن تم تطعيم نحو 29 في المئة فقط من هذه المجموعة بالكامل حتى الآن.

ويعد “كوفيد-19” أخف بشكل عام عند الأطفال، ومع ذلك فقد كان منذ مارس آذار 2020 السبب الخامس الرئيسي لوفيات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة وأربع سنوات والسبب الرئيسي الرابع للوفاة بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام، وذلك حسبما قالت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية.

إصابات كورونا حول العالم

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 538 مليونا و477 ألفا و345 إصابة.

وأفادت الجامعة – في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و317 ألفا و530 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 86.2 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43.2 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 31.6 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون حالة وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ668 ألفا و693 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 524 ألفا و817 وفاة.