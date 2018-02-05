إدارة الأصول تُعوض تراجع إيرادات صناديق الاستثمار بالمحافظ الحكومية

أحمد على وأسماء السيد:قال مسئولو وخبراء شركات إدارة الأوصول بالسوق المحلية، إن «أموال الحكومة» تعوض إندثار صناعة «صناديق الاستثمار»، وأن معدل نمو حجم المحافظ الحكومية سريع.أكد الخبراء أن شركات إدارة الأصول تتجه صوب المحافظ، وصناديق التأمين الخاصة لارتفاع عوائدها، مقارنة ب

أحمد على وأسماء السيد:

قال مسئولو وخبراء شركات إدارة الأوصول بالسوق المحلية، إن «أموال الحكومة» تعوض إندثار صناعة «صناديق الاستثمار»، وأن معدل نمو حجم المحافظ الحكومية سريع.

أكد الخبراء أن شركات إدارة الأصول تتجه صوب المحافظ، وصناديق التأمين الخاصة لارتفاع عوائدها، مقارنة بصناديق الاستثمار، بجانب سهولة إجراءاتها مقارنة بالبيروقراطية المسيطرة فى الأخيرة.

بناء على البيانات الرسمية من الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن حجم صناعة صناديق الاستثمار، بلغ 36 مليار جنيه نهاية 2016، فيما لم تُعلن الجهة الرقابية عن أحجام 2017، إلا أن العام المنتهى لم يشهد إلا تأسيس صندوق واحد فقط، منخفضًا عن 2016، الذى شهد تأسيس صندوقين فقط.

تشير الأرقام إلى أن نسبة ارتفاع صناديق الأسهم والمتوازنة بلغت %34، مقارنة بانخفاض قدره %71 فى حجم صناديق النقدية والدخل الثابت، فى 2016.

علمت «المال» بعد استطلاع شركات إدارة الأصول أن حجم صناديق الاستثمار المتخصصة فى الأسهم فقط، يبلغ 3 مليارات جنيه، حين أن حجم المحافظ الحكومية وصناديقها المغلقة تضاعف، مقارنة بحجم صناديق الأسهم 3 مرات، ليبلغ ما يقارب 10 مليار جنيه.

قال أحمد أبوالسعد، عضو مجلس إدارة البورصة والعضو المنتدب بشركة رسملة مصر لإدارة الأصول، إن حجم المحافظ المالية المدارة بشركته تمثل %90 من إجمالى اﻷصول المدارة بها والبالغة 8 مليارات جنيه.

أضاف أن نسبة %10 المتبقية من حجم الأصول المدارة فى «رسملة» مخصص لصناديق الاستثمار، مشيرًا إلى أن المحافظ الحكومية تنمو بشكل جيد، بجانب محافظ القطاع الخاص.

أوضح أن المحافظ المالية تعوض تقلص حجم صناديق الاستثمار، إلا أنه يجب إنقاذ تلك الصناعة من الموتن وإلغاء وجود البنوك، وسيلة توزيع وحيدة لوثائق الاستثمار.

أشار إلى أنه ضرورى نشر ثقافة الصناديق الاستثمارية، وتوعية المواطنين بها، وأن البنوك قادرة على تأدية تلك المهمة، حال النظر لتلك الأداة باعتبارها مكملة، وليست منافسة للأوعية الادخارية.

قال عصام خليفة، العضو المنتدب بشركة الأهلى لإدارة الأصول، إن أموال المحافظ الحكومية تعوض انخفاض أحجام وعدد صناديق الاستثمار، موضحًا أن شركته توقفت بالفعل عن إدارة صناديق جديدة، وأصبح العمل بالصناديق ثقيل العبء مقارنة بنشاط المحافظ المالية.

أضاف أن توجه شركات إدارة الأصول للمنافسة على المحافظ المالية للجهات الحكومية، والمؤسسات الخاصة، بجانب صناديق التأمين الخاصة، يعود إلى أن عوائدها المالية أصبحت أكثر جاذبية من عوائد صناديق الاستثمار.

أكد أن نمو حجم المحافظ الحكومية خلال العامين الماضيين ساهم فى تعويض شركات إدارة الأصول، فى ظل انخفاض إيراداتها نتيجة انخفاض أحجام صناديق الاستثمار خلال الفترة الماضية.

لفت إلى أن شركته تدير صناديق يصل عددها إلى متنوعة، موضحًا أن إدارة صناديق جديدة يحتاج إلى مجهود أكبر، فى الوقت الذى تنخفض فيه جاذبية عوائد إدارة الصناديق.

يبلغ حجم الأصول المدارة حاليًا بواسطة «الأهلى لإدارة الأصول» 8 مليارات جنيه، فيما تستهدف الشركة زيادتها إلى 9 مليارات جنيه نهاية العام.

قال سيد هنداوى، المدير التنفيذى بشركة الأهلى ومدير صندوق استثمار البنك الأهلى الخامس، إن حجم الصناديق فى تراجع مستمر، فى حين تنمو المحافظ المالية بمعدل أكبر، مشيرًا إلى أن حجم المحافظ المالية تضاعف 3 مرات فى العامين الماضيين.أضاف أن البيانات التى سجلتها شركته عبر قسم البحوث بها، تشير إلى أن المحافظ المالية الحكومية والصناديق الخاصة، تسجل 9 مليارات جنيه، ومن الصعب إعداد حصر دقيق لأحجام المحافظ المالية بشكل عام، والحكومية بشكل خاص.

أوضح أن المحافظ المالية عوضت انخفاض إيرادات شركات إدارة الأصول نتيجة تقلص أحجام صناديق المالية.

من جانبها قالت رنا العدوى، العضو المنتدب بشركة أكيومن لإدارة الأصول، إن الأموال الحكومية المضخة عبر المحافظ المالية التى طرحت خلال العامين الماضيين للإدارة بواسطة شركات إدارة الأصول، نجحت فى سد العجز الناتج عن انخفاض أحجام الصناديق المختلفة.

أضافت أن شركات إدارة الأصول صبت مؤخرًا كامل تركيزها على إدارة المحافظ المالية، نتيجة ارتفاع عوائدها مقارنة بصناديق الاستثمار، بجانب كبر أحجام تلك المحافظ، لا سيما الحكومية منها.

أوضحت أن شركتها نجحت فى 2017 إضافة محافظ مالية بقيمة 600 ألف جنيه، ليصل حجم الأصول المدارة بواسطة «أكيومن» 1.6 مليار جنيه، فيما تسعى الشركة إلى إضافة محافظ مالية بقيمة مليار جنيه العام الجارى.