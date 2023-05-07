إدارة إنتاج التقاوي تتخذ قرارا جديدا بشأن تطوير المحطات الفرنساوي

قررت وزارة الزراعة عبر الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، تطوير المحطات الفرنساوي التابعة لها، عبر توريد قرابة 275 غربال جديدة.

وحسب مصادر مطلعة، فان المحطات التي سيتم تطويرها تشمل كل من محطة سخا والصالحية وجنوب التحرير والنوبارية والفيوم وبني غالب.

وأسندت الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي توريد تلك الوحدات لشركة دلتا لحلول خطوط الإنتاج، وذلك بقيمة تصل إلى 374 مليون جنيه، وذلك لتوريد قرابة 275 ألف غربال.

جاء ذلك بعد منافسة مع شركة ذكي قطب المتخصصة في توريد تلك المعدات، والتي كان عرضها بقيمة تصل إلى 474 مليون جنيه.

وكان قد قام الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الادارة المركزية لانتاج التقاوي والدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بزيارات على مستوى محافظات الجمهورية والمتابعة الميدانية لعملية حصاد ونقل قمح لإكثار لشركات إنتاج التقاوى بالنوبارية وكذلك المتابعة فى الحقول ومحطات إنتاج وغربلة التقاوى .

‏جاء ذلك للاطمئنان على حقول إكثار تقاوى القمح التابعة للإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والوقوف على حصاد حقول الإكثار وتذليل أي معوقات قد تواجه عمليه الاستلام والتوريد لمحطات الغربلة والعمل على حلها فوراً هذا بالإضافة إلى متابعة استلام تقاوى الإكثار لمختلف المحاصيل الشتوية والاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات والاشتراطات فى استلام التقاوي.

جدير بالذكر أن وزارة الزراعة لديها 14 محطة غربلة تقاوى تتضمن 17 خط إنتاج لتقديم كافة الخدمات للمزارعين بما يساهم في النهوض بالثروة الزراعية حيث تقوم بإعداد وتوفير تقاوى على درجة عالية من النقاوة لزيادة الإنتاجية من المحاصيل الزراعية الإستراتيجية.